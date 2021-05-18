Пьяного водителя, который въехал в толпу пешеходов у Оперного театра Екатеринбурга, отправили под домашний арест

Фото: паблик в контакте «Типичный Екатеринбург»

Водитель автомобиля SEAT, который влетел в толпу пешеходов возле Оперного театра в Екатеринбурге, остался на свободе. Накануне 32-летнему Сергею Суворову выбрали меру пресечения на время расследования дела - его отправили под домашний арест. Также известно, что мужчина в момент ДТП управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

- В пятницу, 14 мая, полицейские предъявили подозреваемому официальное обвинение и задержали его на 48 часов в порядке статьи 91 УПК. В последующем следователи ходатайствовали перед судом, чтобы водителю избрали меру пресечения, связанную с изоляцией от общества на период расследования, - рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Напомним, жуткая авария случилась вечером 11 мая на перекрестке Мамина Сибиряка и проспекта Ленина. Столкнулись Toyota и Seat. Удар был такой силы, что одну из машин отбросило на тротуар, на котором стояла толпа пешеходов, которые ждали зеленого сигнала светофора. Автомобиль зацепил шесть человек, все они получили серьезные травмы. В тяжелом состоянии оказалась 79-летняя пенсионерка, которую госпитализировали. Однако, пожилая женщина скончалась на следующий день.

- В отношении водителя, подозреваемого в данной аварии, возбуждено уголовное дело по статье «ДТП, повлекшее смерть человека, если оно совершено водителем в состоянии опьянения». Данная статья предусматривает до 12 лет лишения свободы, - добавил Горелых.

На месте ДТП алкотестер не показал наличие алкоголя у водителя, Однако следующий анализ в больнице показал, что у него присутствует иной вид опьянения, предполагается, что это были наркотики. 14 мая водителю предъявили официальное обвинение и задержали на 48 часов.

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