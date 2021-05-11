В Красноуральске инспекторы ГИБДД спасли мужчину из горящего дома

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Старший лейтенант ГИБДД Ансаф Мусагитов и лейтенант Артем Фролов патрулировали улицы в частном секторе Красноуральска, когда заметили дым и языки пламени с улицы Лермонтова. Инспекторы сообщили о пожаре в дежурную часть и сами поехали туда, откуда был виден пожар.

- На момент их прибытия полыхали дворовые постройки, огонь уже охватил крышу дома, угрожая перекинуться на соседние строения. Оценив обстановку, инспекторы начали стучать в окна и двери, пытаясь разбудить погорельцев и жильцов близлежащих домов. Соседи сообщили полицейским, что внутри горящего здания может находиться мужчина, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Сотрудники ГИБДД уже собирались взламывать дверь в горящем доме, чтобы спасти мужчину, но услышали, как он разбил стекло. Выбраться при этом из полыхающего здания он не мог. Инспекторы помогли ему и проводили в безопасное место. Медицинская помощь 45-летнему мужчине не понадобилась.

Огонь потушили прибывшие пожарные. Предварительно известно, что причиной возгорания стала растопленная печь в бане.

- Жители соседних частных домов, которых полицейские предупредили о пожаре, выразили им слова благодарности. Именно благодаря бдительности инспекторов ГИБДД, никто из граждан не пострадал, - отметили в УГИБДД по Свердловской области.

Сейчас руководством отдела полиции решается вопрос о поощрении отличившихся сотрудников.

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