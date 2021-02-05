На Урале экипаж ГИБДД пришел на помощь людям, у которых загорелся частный дом

Фото предоставлено В. Н. Горелых

В Свердловской области автоинспекторы помогли людям во время пожара в частном доме. Экипаж ГИБДД в составе лейтенанта Максима Красулина и прапорщика Михаила Дурасова находился на ночном патрулировании в поселке Суходойка, в это время полицейские заметили зарево, они поспешили на помощь, вызвав спасателей. Выяснилось, что загорелся двухэтажный дом. Из него выбежал мужчина с двумя детьми. Очевидно, что пожар застал жильцов врасплох, поскольку на них не было одежды и обуви. Полицейские посадили погорельцев в служебную машину, чтобы они не замерзли.

- Пока семья отогревалась в патрульной автомобиле, инспекторы регулировали движение транспортных средств и пешеходов: помогли пожарным подъехать к месту происшествия, ограничили доступ посторонних, - рассказал руководитель пресс-службы свердловского полицейского Главка полковник Валерий Горелых.

Причиной пожара могло стать замыкание электропроводки на втором этаже дома. Люди в это время спали на первом этаже. Первым пожар заметил старший сын, он разбудил отца и брата. Их мама в ту ночь находилась в соседнем населенном пункте по делам.