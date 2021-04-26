В Качканаре инспекторы ГИБДД спасли пьяного водителя, который случайно поджег свою машину, закурив

Машина сгорела полностью. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В Качканаре попытка пьяного 61-летнего водителя закурить в машине едва не обернулась трагедией. Из-за того, что рядом стояла канистра с горючим, в салоне почти сразу вспыхнуло пламя. И лишь бдительность инспекторов ГИБДД, за несколько минут до того остановивших машину лихача, помогла спасти мужчину.

Собственно, все случилось вскоре после того, как водитель подышал в алкотестер, чем подтвердил факт своего опьянения. Также выяснилось, что у него не было прав на управление машиной. В связи с этим легковушку уже собирались отправить на специализированную стоянку. Испугавшись, что вместе с нею увезут и личные вещи, водитель забрался в салон, чтобы забрать их.

Сотрудники полиции помогли водителю выбраться из горящего автомобиля. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

- Как только он оказался внутри, инспекторы увидели яркую вспышку и пламя, - уточняет Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - Сотрудники Госавтоинспекции попытались вытащить мужчину из машины, но дверь не открывалась, и сам гражданин тоже не мог самостоятельно покинуть горящее транспортное средство. Тогда, разбив переднее стекло, инспекторам удалось открыть дверь и водитель самостоятельно выбрался из салона автомашины.

Водитель получил ожоги рук. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Водитель получил ожоги рук и лица. Прибывшие медики госпитализировали его в хирургическое отделение горбольницы Качканара.

- На следующий день мужчина рассказал сотрудникам полиции, что он просто хотел закурить, но не учел тот факт, что в машине находилась канистра с горючим веществом, которая и спровоцировала пожар, - добавляет Валерий Горелых. - Теперь он выражает благодарность инспекторам, которые помогли открыть вовремя дверь горящей машины и тем самым спасли ему жизнь.