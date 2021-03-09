В Екатеринбурге инспектор ДПС вынес из огня 70-летнюю пенсионерку

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге лейтенант Иван Антипин, который служит инспектором ДПС, спас 70-летнюю пенсионерку из горящего дома. Накануне вечером мужчина добирался до дома на своей машине. Когда он проезжал по улице Заводской, он заметил дым в пятиэтажке. Полицейский тут же позвонил своим коллегам и спасателям, а сам поспешил к месту происшествия, чтобы помочь погорельцам.

- Иван Антипин определил, где произошло возгорание. Он поднялся туда, постучал в двери, однако никто не открыл. Соседи пояснили, что там проживает парализованная женщина. Тогда он взломал двери и помог выбраться гражданке, которая находилась одна, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Прибывшие на место пожарные потушили огонь, а пожилую женщину госпитализировали для оказания необходимой медицинской помощи.