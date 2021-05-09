«Я состоятельный человек»: Елена Ваенга отказалась от гонорара за выступление в Екатеринбурге

Елена Ваенга дала два концерта в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Известная певица Елена Ваенга дала сразу два концерта в Екатеринбурге: один прошел 8 мая в ККТ «Космос», а второй – в День Победы в Историческом сквере. Тысячи горожан собрались на Плотинке, чтобы послушать знакомые песни в праздничный день.

По словам Ваенги, в Екатеринбурге она бывает регулярно по нескольким причинам. Во-первых, у нее здесь много поклонников, во-вторых, певица любит город, в котором есть близкие друзья.

Певица отказалась от гонорара за праздничный концерт Фото: Алексей БУЛАТОВ

- На два дня приезжала – мало, на три – мало, на пять – мало. На самом деле, я могу жить в двух городах – в Питере, и, если с Питером что-то случится, то в Екатеринбурге. Здесь много знакомых и близких друзей. Это один из самых ярких городов, - призналась Елена Ваенга.

Также эстрадная исполнительница поведала, что за праздничный концерт на Плотинке она не стала брать гонорар, потому что человек, который ее пригласил, по словам Ваенги, делает для уральцев столько, что она решила выступить по его приглашению без гонорара.

- Это моя позиция, музыканты получат гонорар. Я состоятельный человек и могу себе позволить отказаться от гонорара, - говорит певица.

Также Елена Ваенга рассказала, чем гордится в своей жизни.

Песни Елены Ваенги пришли послушать тысячи горожан Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Горжусь, что не создала себе кумира. И не позволяют, пытаюсь не позволить, делаю все возможное, чтобы кумира не создали из меня. Я рада, что не подвержена звездной болезни, а в остальном я отвратительный человек, - с улыбкой, шутя, заключила певица.

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