В столице Урала бесплатно заменили газовые плиты ветеранам ВОВ

Фото: предоставлено пресс-службой АО «Екатеринбурггаз»

В мероприятии 2021 года приняли участие 16 пожилых граждан Екатеринбурга, которые являются ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, ветеранами труда и инвалидами.

Оборудование с истекшим сроком эксплуатации специалисты АО «Екатеринбурггаз» поменяли на современные газовые плиты Darina с функцией «газ-контроль», которые обеспечат пенсионерам безопасность в использовании – в случае затухания пламени подача газа прекращается, утечка газа исключена. Также в квартирах участников акции бесплатно заменили краны опуска и установили новые газовые шланги.

Семья Насыбуллиных

Новой плите очень обрадовались в семье ветерана Великой Отечественной войны Максута Назиповича Насыбуллина, служившего в одной авиадивизии с Юрием Гагариным. «Я обслуживал учебно-тренировочные истребители, на них тренировались летчики, в том числе будущие космонавты – Юрий Гагарин и Георгий Шонин. С Шониным мы даже дружили. Спасибо, дорогой «Екатеринбурггаз», за заботу. И с праздником всех нас! С Победой!», – сказал Максут Назипович.

Поблагодарила «Екатеринбурггаз» и ветеран ВОВ Прибылева Нина Ивановна, которой в этом году исполнилось 90 лет.

- Жалко так старую плиту, она 1969 года была. Все пекла на ней: и куличи, и блины, и пироги для гостей. Но, ничего, будем к новой привыкать. Спасибо вам за такой подарок, с праздником вас, – говорит Нина Ивановна.

- Тетя очень любит жизнь, это ее секрет долголетия. До инсульта она всегда ходила в лес, всю жизнь много двигалась и работала. А еще тетя ко всем добра, всех любит, а бог ее любит и бережет, – добавляет племянница Ираида Безденежных.

Фото: предоставлено пресс-службой АО «Екатеринбурггаз»

Ветеранов поздравил главный инженер АО «Екатеринбурггаз» Иван Паслер и пожелал всем пенсионерам крепкого здоровья и долгих лет жизни.

- Мы в неоплатном долгу перед ветеранами войны и тружениками тыла. С праздником, наши герои, будьте здоровы и счастливы, – поблагодарил Иван Владимирович.

Благотворительная акция по замене газовых приборов с истекшим сроком эксплуатации проходит в уральской столице по личной инициативе генерального директора АО «Екатеринбурггаз» Валерия Боровикова с 2014 года. За это время ее участниками стали более 250 пожилых жителей города.