Старинный паровоз, песни военных лет и селфи на фоне ретро-вагонов: в Екатеринбург прибыл исторический эшелон

Локомотивом состава был старинный паровоз.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В четверг, 6 мая, на железнодорожный вокзал Екатеринбурга прибыл необычный поезд. Движимый паровозом времен Великой Отечественной войны, он доставил к перрону вагон аптеку-операционную и солдатский вагон-теплушку. Это был исторический эшелон «Поезд идет на восток», прибытие которого было приурочено ко Дню Победы и воссоздавало атмосферу мая 1945 года, которая царила на вокзале, когда под звуки вальса жители Свердловска встречали возвращающихся с фронта солдат.
В состав также входил вагон с артиллерией времен Великой Отечественной войны.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- В этом году к подготовке состава были приглашены реконструкторы - люди, которые занимаются историей, знают ее, - отметил Евгений Барковский, секретарь Свердловского отделения Российского военно-исторического общества. - Увеличен сам состав: в прошлом году было лишь две платформы и одна теплушка, в этом году представлен санитарный вагон, который полностью восстановлен. Локомотив состава — это паровоз типа Э, восстановленный на Свердловской железной дороге, он на ходу и сейчас курсирует по маршруту «Екатеринбург - Алапаевск - Екатеринбург».
Все участники акции были одеты в форму времен Великой Отечественной войны.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
После того, как состав остановился, начался торжественный митинг и праздничный концерт, на котором прозвучали песни и стихи о войне. Также все желающие могли зайти в старинные вагоны и посмотреть, как они выглядели 76 лет назад, когда закончилась Великая Отечественная война. Многие и просто фотографировались на фоне старинного паровоза.
Все желающие могли заглянуть в вагоны ретро-поезда.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Мне очень понравилось, очень интересно. Я из Среднеуральска, сначала не хотела ехать, но любопытство взяло верх, и я не пожалела. Думаю, что такие акции — это замечательно, особенно для детей и подростков, – сказала свердловчанка Айгуль Тюленева.
До Екатеринбурга ретро-поезд уже успел побывать в Пермском крае. Следующая его остановка – Тюменская область. Потом он приедет в ХМАО.
Состав прибыл на вокзал Екатеринбурга около 11.00.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Колеса у таких старинных паровозов были по-настоящему огромными.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Встретить ретро-поезд пожелали очень многие екатеринбуржцы.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
После прибытия состава на перроне прошел небольшой концерт с песнями и стихами времен военных лет.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Многие делали селфи на фоне раритетной железнодорожной техники.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Вот так выглядит один из вагонов внутри.
Фото: Алексей БУЛАТОВ