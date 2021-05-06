Старинный паровоз, песни военных лет и селфи на фоне ретро-вагонов: в Екатеринбург прибыл исторический эшелон

Локомотивом состава был старинный паровоз. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 6 мая, на железнодорожный вокзал Екатеринбурга прибыл необычный поезд. Движимый паровозом времен Великой Отечественной войны, он доставил к перрону вагон аптеку-операционную и солдатский вагон-теплушку. Это был исторический эшелон «Поезд идет на восток», прибытие которого было приурочено ко Дню Победы и воссоздавало атмосферу мая 1945 года, которая царила на вокзале, когда под звуки вальса жители Свердловска встречали возвращающихся с фронта солдат.

В состав также входил вагон с артиллерией времен Великой Отечественной войны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В этом году к подготовке состава были приглашены реконструкторы - люди, которые занимаются историей, знают ее, - отметил Евгений Барковский, секретарь Свердловского отделения Российского военно-исторического общества. - Увеличен сам состав: в прошлом году было лишь две платформы и одна теплушка, в этом году представлен санитарный вагон, который полностью восстановлен. Локомотив состава — это паровоз типа Э, восстановленный на Свердловской железной дороге, он на ходу и сейчас курсирует по маршруту «Екатеринбург - Алапаевск - Екатеринбург».

Все участники акции были одеты в форму времен Великой Отечественной войны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После того, как состав остановился, начался торжественный митинг и праздничный концерт, на котором прозвучали песни и стихи о войне. Также все желающие могли зайти в старинные вагоны и посмотреть, как они выглядели 76 лет назад, когда закончилась Великая Отечественная война. Многие и просто фотографировались на фоне старинного паровоза.

Все желающие могли заглянуть в вагоны ретро-поезда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мне очень понравилось, очень интересно. Я из Среднеуральска, сначала не хотела ехать, но любопытство взяло верх, и я не пожалела. Думаю, что такие акции — это замечательно, особенно для детей и подростков, – сказала свердловчанка Айгуль Тюленева.

До Екатеринбурга ретро-поезд уже успел побывать в Пермском крае. Следующая его остановка – Тюменская область. Потом он приедет в ХМАО.

Состав прибыл на вокзал Екатеринбурга около 11.00. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Колеса у таких старинных паровозов были по-настоящему огромными. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Встретить ретро-поезд пожелали очень многие екатеринбуржцы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После прибытия состава на перроне прошел небольшой концерт с песнями и стихами времен военных лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многие делали селфи на фоне раритетной железнодорожной техники. Фото: Алексей БУЛАТОВ