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Происшествия6 мая 2021 9:28

В самолете, летевшем из Москвы в Екатеринбург, скончался пассажир

Воздушное судно совершило вынужденную посадку в Перми, но спасти мужчину не удалось
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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Погибшему пассажиру был 71 год.

Погибшему пассажиру был 71 год.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи выясняют, что стало причиной смерти пассажира самолета, который летел накануне из Москвы в Екатеринбург, но был вынужден совершить посадку в Перми.

- По предварительным данным 5 мая в 01.55 в аэропорту «Большое Савино» Перми из-за плохого самочувствия пассажира произвело вынужденную посадку воздушное судно, - уточняют в Уральском следственном управлении на транспорте СКР. - После посадки самолета сотрудники медицинского пункта аэровокзального комплекса аэропорта совместно с врачами скорой помощи поднялись на борт, где констатировали смерть мужчины 1949 года рождения.

После случившегося следователи осмотрели салон самолета и место, которое занимал пассажир. Они также опросили работников аэропорта, медперсонал, других пассажиров и членов экипажа самолета. Назначена судмедэкспертиза, которая установит точную причину смерти. Но по предварительным данным она не носит криминального характера. Мужчина скончался из-за проблем с сердцем.

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