В самолете, летевшем из Москвы в Екатеринбург, скончался пассажир

Погибшему пассажиру был 71 год. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи выясняют, что стало причиной смерти пассажира самолета, который летел накануне из Москвы в Екатеринбург, но был вынужден совершить посадку в Перми.

- По предварительным данным 5 мая в 01.55 в аэропорту «Большое Савино» Перми из-за плохого самочувствия пассажира произвело вынужденную посадку воздушное судно, - уточняют в Уральском следственном управлении на транспорте СКР. - После посадки самолета сотрудники медицинского пункта аэровокзального комплекса аэропорта совместно с врачами скорой помощи поднялись на борт, где констатировали смерть мужчины 1949 года рождения.

После случившегося следователи осмотрели салон самолета и место, которое занимал пассажир. Они также опросили работников аэропорта, медперсонал, других пассажиров и членов экипажа самолета. Назначена судмедэкспертиза, которая установит точную причину смерти. Но по предварительным данным она не носит криминального характера. Мужчина скончался из-за проблем с сердцем.