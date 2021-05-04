Отопление в Екатеринбурге отключат после 9 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге установилась непривычно теплая для начала мая погода. Четвертого числа столбики термометров поднялись до отметки +26 градусов. В связи с этим в начале недели в редакцию «Комсомольской правды» стали обращаться читатели, которые пожаловались на жару в квартирах. Они задаются вопросом: когда отключат отопление в Екатеринбурге?

- На улице пекло, а батареи продолжают работать на полную мощность. То есть нам приходиться страдать, а потом еще и платить за это, - возмущается жительница Уралмаша Ольга.

В ответ на это в региональном Министерстве энергетики и ЖКХ напомнили правило, которое соблюдается при определении момента окончания отопительного сезона.

- Заканчивается отопительный сезон в тот момент, когда среднесуточная температура воздуха держится выше 8 градусов тепла больше пяти дней. Это выдержка из правил предоставления коммунальных услуг, - говорит Инна Зотина, пресс-секретарь Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области. - Вообще, решение о начале отопительного сезона и о завершении отопительного сезона принимают органы местного самоуправления. В каждом муниципалитете выходит постановление главы администрации о том, что завершается отопительный сезон. Поэтому однозначно сказать сложно, когда он в целом по Свердловской области будет завершен.

В мэрии Екатеринбурга напомнили о том, что на Урале часто вслед за жарой возвращаются холода, как уже было в апреле этого года. Поэтому нельзя спешить с отключением тепла.

- Постановление о завершении отопительного сезона готовится. Глава должен подписать его, скорее всего, на этой неделе. Предварительный срок отключения батарей – после 9 мая. Нужно понимать: если один раз отопление отключается, следующий раз оно будет включено только осенью. Сегодня выключить, потому что тепло, а завтра выключить, потому что снова похолодало – невозможно, - объясняют в администрации. - Вопрос об отключении отопления журналисты задавали две недели назад, когда было на улице +19. Мы ответили: подождите, будет похолодание, количество людей, которые жалуются на холод в квартире, будет гораздо больше, чем тех, которые сейчас жалуются на жару. Так оно и случилось. Действительно, было сильное похолодание: были прохладные дни и еще более прохладные ночи. Поэтому, когда окончательно установится погода, тогда идет отключение отопления.

Опрессовки в Екатеринбурге начнутся в ночь на 19 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

КСТАТИ

Когда ждать опрессовок?

Опрессовки в Екатеринбурге в 2021 году энергетики проведут в четыре этапа. Испытания сетей растянутся на три месяца. Согласно постановлению заместителя Главы Екатеринбурга Владимира Гейко, опрессовки начнутся в конце второй декады мая

1 этап: в ночь на 19 мая

2 этап: с 8 по 11 июня

3 этап: с 20 по 23 июня

4 этап: с 10 по 13 августа.

С 7 июня стартует ремонт на Ново-Свердловской ТЭЦ. Горячей воды до 20 июня останутся жители Ленинского, Кировского и Октябрьского районов, а также жители города Березовский.

С 17 июля начинаются ремонтные работы на Среднеуральской ГРЭС. До 30 июля горячей воды не будет в домах Верх-Исетского, Железнодорожного и Орджоникидзевского районов, а также в городе Верхняя Пышма.

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