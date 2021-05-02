На Урале спасли 15 человек из горящей бани на базе отдыха «Таватуй»

Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Свердловской области

Трагедией едва не закончился отдых уральцев на базе «Таватуй», которая находится в Невьянском городском округе. 2 мая на территории гостиничного комплекса загорелась баня с людьми. Внутри находилась компания из 15 человек, в том числе двоих детей, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

- До прибытия пожарных из помещения бани самостоятельно эвакуировались 15 человек, из них 3 детей. Пострадавших нет. Для тушения пожара пожарная автоцистерна была установлена на естественный водоём на расстоянии 300 метров, - комментируют в пресс-службе ведомства.

Огнеборцам удалось быстро предотвратить угрозу перекидывания пламени на другие здания гостиничного комплекса.

В 18:39 пожарные локализовали огонь, а в 18:55 открытое горение было ликвидировано.

- На месте работали 4 единицы пожарно-спасательной техники, 13 человек личного состава, - добавили спасатели.