Погибли две девушки: на трассе в Свердловской области пьяная компания на «Тойоте» слетела кювет

Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области на трассе «Бутка-Трехозерная» иномарка с пьяной компанией слетела в кювет и перевернулась. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по регионе, автомобилем «Тойота» управлял 34-летний водитель. В аварии пострадали три человека, а еще две молодые девушки погибли.

- В результате ДТП 20 и 22-летние пассажиры легкового автомобиля «Тойота» погибли на месте дорожно-транспортного происшествия. Сотрудниками полиции установлено, что 22-летняя девушка сидела сзади посередине, а 20-летняя девушка на переднем пассажирском сиденье. 34-летний водитель легкового автомобиля, 28-летний мужчина и 31-летняя женщина в результате происшествия получили телесные повреждения, госпитализированы в Талицкую ЦРБ. Водитель и женщина – пассажир были без сознания, - рассказали в ГИБДД по Свердловской области.

Скорую вызвал один из пассажиров. 28-летний мужчина позвонил в полицию и рассказал о ДТП. Как позже выяснилось, все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности.

Водитель легкового автомобиля «Тойота» имеет стаж вождения 12 лет, к административной ответственности не привлекался.

- Освидетельствование на состояние опьянения проведено врачами Талицкой ЦРБ, состояние опьянения будет известно после химико-токсилогического исследования. Сотрудниками полиции также установлено, что на заднем сиденье лежали полторалитровые бутылки с алкоголем, - пояснили в ведомстве.

Все пострадавшие были жителями Талицкого района. 28-летний пассажир пояснил, что водитель иномарки забрал всех в селе Басмановское. На трассе он отвлекся и потерял управление над автомобилем.