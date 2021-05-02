В Екатеринбурге рабочий упал с 16-го этажа и погиб

Фото: предоставлено пресс-службой Следственного комитета по Свердловской области

В Екатеринбурге на строительном объекте по улице Челюскинцев случилось ЧП. 2 мая с высоты 16-го этажа упал рабочий и разбился на смерть. Скорая помощь, прибывшая на место, не смогла спасти мужчину. Как рассказали в ГУ МВД по Свердловской области, личность пострадавшего уже установили.

- Погибший мужчина трудился разнорабочим, он сорвался с мостика в момент уборки строительной территории. Его личность представителями МВД уже установлена: это уроженец Таджикистана Аслам Худояров, 1990 г.р. Собранные по данному факту материалы полиция передала для дальнейшего разбирательства в региональный Следственный комитет, - комментирует полковник Валерий Горелых, глава пресс-службы ГУ МВД по региону.

Фото: предоставлено пресс-службой Следственного комитета по Свердловской области

Сразу после ЧП на место с проверкой выехали следователи. В ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дело по ч.2 статьи 216 УК РФ «нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

- В настоящее время по уголовному делу следователем СКР выполняется необходимый комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Для определения точной причины смерти погибшего рабочего назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза, - сообщает СКР Свердловской области.

Также сейчас следователи опрашивают сотрудников строительной организации, очевидцев и изучают документы техники безопасности.

Отметим, виновному грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.