«Какой позор»: на Урале на баннере в честь 9 мая сделали две ошибки в фамилии героя войны

Фото: «Краснотурьинск Live» в соцсети «Вконтакте»

В уральском городе Краснотурьинске фамилию дважды Героя Советского Союза написали с двумя ошибками и разместили на баннере. Рекламные плакаты появились в городе накануне перед Днем Победы.

Один из местных жителей заметил ошибку в имени Маршала Константина Рокоссовского. На плакате написали «Маршалы Победы Роккосовский К.К». Фото опубликовали в группе «Краснотурьинск Live» в соцсети «Вконтакте».

- Позор, нас призывают чтить и помнить историю, помнить героев той жестокой войны. Но при этом на центральной улице города висит вот это. Для тех, кто делал это, хочется сказать: «если не учебник истории, то «Гугл» вам в помощь! – пишет местный житель.

В Администрации города Краснотурьинска на момент публикации пока эту ситуацию не прокомментировали.