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Общество1 мая 2021 18:45

В ближайшие три дня в Свердловской области будет сильный ветер, возможны лесные пожары

МЧС разослало предупреждение жителям региона через СМС
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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В ведомстве также напомнили телефоны, по которым нужно звонить в экстренном случае: 101 и 112.

В ведомстве также напомнили телефоны, по которым нужно звонить в экстренном случае: 101 и 112.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В эти выходные жителям Свердловской области следует быть особенно бдительными при выезде на природу, да и в принципе прогулках по городу. Надвигается сильный ветер. Сообщение об этом сотрудники МЧС разослали в субботу 1 мая.

- Местами в Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность в лесах и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, - сообщалось в СМС.

Затем ближе к вечеру пришло второе СМС с прогнозом на следующие три дня. Снова будет ветрено.

- По данным синоптиков 2-4 мая местами в Свердловской области ожидается высокая и чрезвычайная пожарная опасность в лесах и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду, - добавляют в МЧС,

В ведомстве также напоминают телефоны, по которым нужно звонить в экстренном случае: 101 и 112.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ