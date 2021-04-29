Как выяснилось, предполагаемая мошенница пряталась в однушке пожилого отца в Новоуральске. Фото: предоставлено потерпевшими

- Нашему счастью нет предела! Как же мы рады, что эта гадина за решеткой! Пусть отвечает за свои злодеяния! – так бывшие друзья Ольги Хорошун отреагировали на задержание скандального риелтора из Екатеринбурга.

История жительницы Свердловской области прогремела на всю страну весной 2019 года, когда ее обвинили в мошенничестве. В последние годы Ольга Хорошун активно занималась скупкой и перепродажей недвижимости. Для осуществления сделок женщине требовались внушительные суммы, поэтому она на постоянной основе брала в долг у знакомых сотни тысяч рублей. Но поначалу никто и не задумывался, что наступит момент, когда деньги не вернутся обратно с процентами. А пропадут вместе с доброй и отзывчивой «тетей Олей».

В числе потерпевших от действий Хорошун десятки жителей уральской столицы, все мечтали если не обогатиться, то быстро подзаработать. Сделки риелтора напоминали беспроигрышный тотализатор, в котором ты всегда ставишь на победителя.

ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ

Но 2 мая 2019 года семья Хорошун буквально испарилась, настолько быстро чета бежала от обманутых доверителей. Ольга, ее муж Олег и 14-летний сын Денис экстренно покинули страну и улетели в Израиль. Пропала даже новая Infinity QX50 за 2,5 миллиона, которую в начале года купила семья. Одни думали, что иномарку продали перед побегом. Другие – что кто-то из жертв разобрал ее на запчасти.

Муж Ольги и ее сын снова живут в Екатеринбурге. Фото: предоставлено потерпевшими

Квартира в хрущевке на Эльмаше осталось пустой, а если точнее – брошенной. На тот момент управление МВД города официально подтвердило сумму ущерба в размере 160 миллионов рублей. Но, по информации вкладчиков, истинный размер награбленного составляет от 300 до 700 миллионов рублей.

- Мы были уверены, что ее никогда не поймают, - рассказывают «КП» жертвы афер Хорошун. – У нее же в Израиле родственники есть, думали, что им там паспорта новые сделают. С такими деньгами можно было иммигрировать в США или Канаду.

ВМЕСТО КРАСИВОЙ ЖИЗНИ – В ОДНУШКЕ С ОТЦОМ

Ольга Хорошун родилась в закрытом городе Новоуральске, там у нее остался отец Валерий Юрлов, сейчас ему 74 года. С самого начала пенсионер заявлял, что не знает, где его дочь, тесть и внук.

- Я остался один. Если умру, то похоронить будет некому. Если заболею – никто стакан воды не принесет. Даже не знаю, живы они или нет, - рассказывал «КП» отец мошенницы.

Валерий Юрлов заявлял, что перед побегом дочь забрала у него часть пенсии

Но обворованные до нитки потерпевшие не верили в такое. Да и кто бросит пожилого отца, когда у тебя на руках астрономическая сумма. За два года жертвы аферы практически разуверили в шанс вернуть деньги, или на восторжествование справедливости. Но тут произошло то, чего никто не ожидал. Сына Ольги заметили неподалеку от дома, когда тот возвращался с тренировки. Потерпевшие подкараулили его у выхода со стадиона «Калининец» и устроили допрос с пристарстием. Но подросток не выглядел виноватым перед людьми, к которым еще недавно вместе с родителями ходил в гости.

«Мы узнали об аферах мамы из прессы. Я и отец к этому не имеем никакого отношения. Мы с ним вернулись из Израиля, а она нас бросила! Не знаем, где она и как живет», - заявил растерянный сын Ольги Хорошун.

28 апреля лучшей подруге риелтора Светлане Ильиной (имя потерпевшей изменено – прим.ред.), которую та обокрала на несколько миллионов, позвонил следователь екатеринбургского управления ОБЭП и пригласил на встречу. Она думала, что полицейский хочет в очередной раз отчитаться о проделанной работе, но ее ждали приятные новости.

- Хорошун задержали в Новоуральске. Последние месяцы она жила вместе с отцом. Она уже доставлена в женское СИЗО в Кировграде, - делится Светлана.

Все думали, что Ольга давно живет в Европе или на Западе. Но она вернулась в родной Новоуральск. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Сейчас 50-летняя Ольга Хорошун находится под стражей. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу пообещали прокомментировать задержание обвиняемой позже.

КАК ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ?

Сергей КОЛОСОВСКИЙ, адвокат:

- В первую очередь потерпевшим нужно настаивать на аресте имущества риелтора. Необходимо заявлять гражданский иск на сумму причиненного ущерба. В уголовных процессах гражданские иски рассматриваются упрощенно.

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