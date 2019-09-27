Отец риелтора из Екатеринбурга, которая украла 300 миллионов, рассказал о ее судьбе

СЕГОДНЯ 13:03 2019-09-27T13:04:06+03:00

По словам Валерия Юрлова, дочь забрала у него часть пенсии перед побегом в Израиль

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Уже четыре месяца прошло с того дня, как бесследно исчезла риелтор из Екатеринбурга Ольга Хорошун. Женщина сбежала вместе с мужем и 16-летним сыном в Израиль, прихватив с собой 300 миллионов рублей.

Семья Ольги Хорошун. Фото: читатели "КП"

Как мы уже сообщали ранее, Хорошун брала у знакомых деньги под покупку недвижимости, а затем возвращала с процентами. Несколько лет такая схема приносила прибыль ей и знакомым, но весной этого года выплаты стали задерживаться.

Риелтор сбежала из страны в ночь на 22 мая, улетев с семьей по туристической путевке в Израиль. При этом аферисты бросили в полном одиночестве 73-летнего отца Хорошун, который живет в Новоуральске.

- Я уже старый, если заболею, то даже никто стакан воды не принесет, - рассказывает отец Хорошун Валерий Юрлов. – Они ни разу не выходили на связь, я даже не знаю, живы ли они. Но то, что они были в Израиле, подтвердили наши родственники, которые живут там. Сказали, что Оля с семьей пробыла в Тель-Авиве сутки и улетела в неизвестном направлении.Я сам пострадал, перед побегом она забрала у меня всю пенсию!

Хорошун с мужем. Фото: читатели "КП"

Напомним, что полиция уже возбудила в отношении Ольги Хорошун уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU