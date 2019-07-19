На риелтора из Екатеринбурга, которая сбежала в Израиль с чужими 300 миллионами рублей, завели уголовное дело

В конце мая в полицию Екатеринбурга один за другим начали приходить люди с одним и тем же заявлением. Мол, некая Ольга Хорошун заняла у них деньги на покупку недвижимости в Екатеринбурге и пропала. И таких порядка двадцати. Причем занимала 48-летняя риэлтор деньги не малые: у кого миллион, а у кого и того больше. Люди ей верили, потому что к Хорошун попали благодаря «сарафанному радио». На рынке она работала давно и деньги, действительно, возвращала. Причем в срок и своевременно. А тут как сквозь землю провалилась. На звонки не отвечает, сын ее в соцсети не заходит, муж тоже молчит.

Пострадавшие, которые все как один оказались знакомыми и близкими родственниками подруг Ольги Хорошун даже приезжали к ней домой. Но и там глухо. Двери им никто не открыл. Хотя новенькая «Инфинити» супругов стояла на парковке. Зато оказалось, что Хорошун "кинула" не только их. Прямо во дворе дома люди столкнулись с крепкими ребятами на джипах - те тоже разыскивали 48-летнюю Ольгу из-за денег...

В Израиль Ольга улетела с мужем и сыном. Фото: предоставлено потерпевшими

Уже позднее выяснилось, что Ольга Хорошун вместе с мужем и сыном сбежала в Израиль. Видимо прихватив и заемные деньги. По официальным данным - это 160 миллионов. Но это лишь те, кто написал заявления в полицию. Часть людей - та, что на джипах - решила не показываться в правоохранительные органы.

- Мы поддерживаем с ними связь. Именно они пробили по своим источнникам, куда могла сбежать Оля, - рассказывает ее подруга, которую Хорошун благополучно "кинула". - Мы все посчитали. Это огромная сумма - Оля взяла в долг порядка 300 миллионов рублей.

Полиция объявила риелтора в розыск, но уголовное дело заводить не спешила. Ровно до сегодняшнего дня.

- Завели уголовное дело по статье 159 Уголовного кондекса Российской Федерации, - сообщил Валерий Горелых, руководитель пресс-службы областного полицейского главка. – Это «Мошенничество в особо крупном размере».

Теперь если власти Израиля экстрадируют Ольгу Хорошун домой, то на Родине ей грозят тюремные нары. Вплоть до двух лет.

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Олег ГАЛИМОВ

Конец мая выдался для 48-летней Ольги Хорошун напряженным: постоянные звонки и сообщения в WhatsApp с вопросами о том, когда же будут возвращены деньги, отданные ей под проценты.

«Оля, сколько уже можно?! - написала женщине близкая подруга. - Ты должна была привезти 12 миллионов еще на прошлой неделе, а вместо этого подкинула лишь 300 тысяч. Мне как людям в глаза смотреть?!»

«Дорогая, не переживай! Верну, сколько обещала, да еще накину сверху за задержку! Завтра вечером я приеду со всей суммой», - успокоила Ольга подругу.

И после этого отключила телефоны.