Ушла на дискотеку и исчезла: на Урале пропала мать двоих детей

С карты женщины после ее исчезновения начали списываться деньги. Фото: МО МВД России «Качканарский»

В Качканаре полиция разыскивает 40-летнюю Наталью Елину. Женщина не выходит на связь уже почти неделю. Дома у нее остались двое детей, с которыми сейчас вынужден сидеть муж пропавшей Натальи Елиной.

- Сейчас она находится в декрете по уходу за вторым ребенком. До этого работала на швейном производстве. В пятницу, 23 апреля, я вернулся с работы. Наталья сказала мне, что хочет пойти потанцевать в ночной клуб. Я отпустил ее, но сказал, чтобы надолго она не уходила, - рассказал «КП-Екатеринбург» Михаил Елин, муж пропавшей женщины.

В последний раз он созванивался с Натальей ночью 24 апреля. В половине второго женщина взяла трубку и ответила, что скоро вернется домой. С тех пор ее телефон выключен, и никто не знает о ее местонахождении. Муж Натальи после того, как его супруга не вернулась домой, обратился в полицию.

- Сейчас уже разные мысли лезут в голову лезут. Может быть, ее уже давно нет в живых, - говорит встревоженный муж.

Михаил рассказал, что через несколько дней после исчезновения супруги, с карты женщины начали списываться деньги. Всего исчезло уже около семи тысяч. Причем операции по снятию наличных и покупки происходили в тех местах, где нет видеокамер. Полиция смогла лишь зафиксировать транзакции.

В МО МВД России «Качканарский» просят всех, кому что-либо известно о местонахождении Натальи Елиной, обращаться в полицию по номеру 02 или 89655013386.

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