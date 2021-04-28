Следственный комитет не нашел нарушения закона в действиях спецназа Росгвардии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд огласил вердикт по громкому делу Владимира Таушанкова, который был убит 31 мая 2020 года на ЖБИ. Вечером того дня парень ограбил строительный магазин, и выбежал с рулонами обоев. Они были нужны, чтобы завершить ремонт в квартире. Сначала успокоить дебошира пытался участковый и родной отец, но Владимир продолжал угрожать ножом. Затем он применил против полицейского перцовый баллончик, была вызвана подмога в виде СОБРа Росгвардии.

В результате штурма Таушанков был ликвидирован, спецназ выпустил четыре пули, из которых – две попали в грабителя.

- Правонарушитель оказал активное сопротивление и нанес травмы, пытавшемуся его задержать сотруднику полиции, которому впоследствии потребовалась медицинская помощь, - рассказали «КП» в Росгвардии.

Обстрелянная дверь квартира Таушанкова Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ведомстве уточнили, что решение о штурме было принято «после безрезультатных переговоров с участием отца подозреваемого».

- Сотрудники СОБР при входе в квартиру увидели направленный на них автомат Калашникова, учитывая складывающуюся обстановку, а также угрозу жизни и здоровью сотрудников было принято решение на открытие огня, - рассказали в ведомстве.

Отец Владимира Таушанкова считает, что его сын не заслуживал смерти Фото: Алексей БУЛАТОВ

Родители Владимира считают действия СОБРа неправомерными.

Владимира похоронили на Лесном кладбище Фото: Алексей БУЛАТОВ

При этом участникам процесса запрещено раскрывать детали, так как делу был присвоен статус государственной тайны. Во время оглашения были озвучены все обстоятельства вечера 31 мая.

- В период с 18:53 до 19:00 Таушанков завладел четырьмя рулонами обоев, угрожая ножом и насилием, причинив индивидуальному предпринимателю ущерб. Находясь в квартире применил насилие в отношении оперуполномоченного, что повлекло за собой временную утерю трудоспособности. На момент проведения специальной операции войск СОБРа, применив нож, замахнулся на должностного сотрудника. В ходе ответных действий Таушанкову были причинены огнестрельные ранения, от которых он скончался. Суд постановил: уголовное дело в отношении Таушанкова прекратить в связи со смертью подозреваемого, - огласили в суде.

Действия Таушанкова были квалифицированы по статье «Разбой». Кроме этого суд пришел к выводу, что Владимир был невменяем и не осознавал свои действия.

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