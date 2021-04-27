Стоимость страховых полисов варьируется от 200 до 390 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Клещи являются переносчиками серьезных и опасных для человека заболеваний: энцефалит, боррелиоз или болезнь Лайма, анаплазмоз, эрлихиоз и даже сыпной тиф. Ранее мы рассказывали, где вакцинироваться от клещевого энцефалита и куда обратиться, если клещ укусил вас, родных или домашнего питомца. Однако если вы не успели поставить прививку, вам следует заранее позаботиться о страховке от клеща. В случае если кровопийца до вас доберется, вам можно будет обратиться за помощью не только в травмпункт, но и в частную клинику. В чем разница?

- В травмпункте клеща вам достанут бесплатно, иммуноглобулин поставят в ограниченных дозах - всего 3 мл (а нужно ставить из расчета 1 мл на 10 кг.), клеща отдадут для того, чтобы вы самостоятельно отнесли него на анализ.

- В частной клинике клеща достанут, поставят нужное количество иммуноглобулина, отправят клеща на анализ. Но за все это удовольствие придется заплатить довольно внушительную сумму.

Если же у вас есть страховка от клеща «Антиклещ», то она покроет все расходы.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ

Страховка от клеща в Екатеринбурге включает в себя целый перечень услуг, ее цена зависит от объема страхового покрытия.

Это и консультация специалиста, диагностика клеща на заболевания: энцефалит, боррелиоз и другие заболевания, которые он мог переносить. Также обычно включен укол иммуноглобулина, стационарное лечение и реабилитация в случае выявления заболевания.

Все это может стоить очень дорого в частной клинике, а страховка покрывает расходы.

Владелец такой страховки при встрече с клещом может получить консультацию в страховой компании о том, как действовать, либо сразу обратиться в клинику, с которой работает компания и получить необходимую помощь. А уже после лечения со всеми чеками и выписками обратиться в страховую за компенсацией расходов.

Клещи переносят энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз и даже сыпной тиф. Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Есть полис простой за 250 рублей, в него входит покрытие до 900 тысяч рублей. Сюда входит извлечение клеща, его анализ и вашей крови. Если человеку нужно, оплачивается иммуноглобулин и антибиотики. Обращений может быть сколько угодно, даже если не было факта укуса. Если вы просто сняли клеща, вы можете просто сдать его на обследование. Полис действует на всей территории России. Полис за 300 рублей предполагает дополнительно 100 тысяч, если у человека появились осложнения после встречи с клещом, – уточнили в АСКО Страховании.

ЦЕНА СТРАХОВКИ ОТ КЛЕЩА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

«АльфаКЛЕЩ»

Телефон:+7 (343) 346-0-346

Адрес: www.alfastrah.ru

Цена: 230 рублей для взрослых, 170 – для детей

Страхование «Согласие»

Телефон: +7 800 755 00 01

Цена: 260 рублей

Адрес: www.soglasie.ru

«Антиклещ» страховой дом «ВСК»

Телефон: 8-800-775-15-75

Адрес: www.vsk.ru

Цена: 390 рублей

Иногосстрах

Телефон: 8 (800) 100-77-55

Адрес: www.ingos.ru

Цена: 300 рублей

Сбербанк

Телефон: +7495 500 55 50\ 900

Адрес: www.sberbank.ru

Цена: 180 рублей

Страховая компания «Екатеринбург»

Телефон: +7 (343) 21-42-888

Адрес: www.ske1.ru

Цена: зависит от количества застрахованных по полису и размера страхового покрытия

Страхование «РЕСО-гарантия»

Телефон: +7 (495) 730-30-00

Адрес: www.reso.ru

Цена: стоимость полиса зависит от объема страхового покрытия

АСКО Страхование

Телефон: +7 (343) 204-94-41, +7 (343) 204-94-40, 8-800-2222-734

Адрес: www.acko.ru

Цена: 250 – 330 рублей

Уралсиб

Телефон: 8-800-234-77-55

Адрес: https://uralsibins.ru/antiklesch

Цена: 300 рублей.