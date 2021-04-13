Фото: Ольга Овчинникова

Снимать клеща как можно скорее – это первое, что посоветовал ветеринар, в случае с обнаружением паразита на питомце. Последствиями укуса паразита могут стать такие заболевания, как пироплазмоз и боррелиоз.

По опыту ветеринаров и владельцев собак, пик активности клещей в отношении животных приходится на апрель, майские праздники и сентябрь.

КАК ЗАЩИТИТЬ СОБАКУ ОТ УКУСА КЛЕЩА

Стопроцентно защитить собаку, как и другого питомца, от укуса клеща, увы, невозможно. Но можно избежать последствий укуса клеща. Например, вакцинация поможет выработать иммунитет к пироплазмозу. Капли и ошейник направлены на то, чтобы отпугнуть паразита, они имеют широкий спектр действия и предназначены для защиты, в том числе от блох.

Немаловажный пункт профилактики – осмотр питомца после каждой прогулки.

ОПЫТ ВЛАДЕЛЬЦА СОБАКИ

Ольга – хозяйка Норриса уже 4 года. Она нашла его в парке привязанного на собачьей площадке с запиской «заберите меня». Ольга приютила малыша и оперативно повела в ветеринарную клинику, где с собаки сняли сразу 15 клещей.

– Был конец апреля, снег только стаял. В ветлечебнице сняли около 15 клещей, сделали общий анализ крови, а также анализ на пироплазмоз – мазок крови берется из разреза на ухе, – рассказывает хозяйка Норриса.

Ветеринар измерил температуру – повышенная (у собаки это выше 39-40 градусов). Врач поставил Норрису препарат «Пиро-Стоп», не дожидаясь результата анализа, и назначил препараты для интенсивной терапии.

– У нас все обошлось, все было сделано вовремя и явных симптомов болезни у собаки не наблюдалось. Правда потом после походов в лес тоже несколько раз снимала с него клещей самостоятельно,– добавила Ольга.

Фото: Ольга Овчинникова

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

– Чем скорее вы снимите клеща, тем меньше возможности поиметь пироплазмоз. Увидели – сразу оторвали, – советует главврач ветеринарной клиники «Здоровье животных» Светлана Марышева. – Важно знать, что, когда клещ садится на собачку, он не опасен пока не напьется крови. Как только он насытится – выделит вредные вещества в организм животного.

Главное, предостерегает эксперт, не касаться паразита голыми руками и не оторвать туловище членистоногого от его головы. Можно использовать пинцет или веревочную петлю, а также перчатки или полотенце.

Снять клеща с домашнего питомца и сдать анализ на заражение можно в любой ветеринарной клинике Екатеринбурга и Свердловской области.

Напомним, мы публиковали адреса, где можно снять клеща и где можно сдать паразита на анализ в случае, если он укусил человека.