Активность клещей на Урале увеличится в мае Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока в уральской столице клещи укусили двух человек. Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов предупредил, что к маю кровососущие станут активнее.

«КП-Екатеринбург» уже писал, что подхватить клеща можно не только в лесах и парках – первую жертву в 2021 году он настиг в центре города.

Как правило, искать информацию о том, что делать, люди начинают, когда клещ уже укусил.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УКУСИЛ КЛЕЩ

– При обнаружении присосавшегося клеща нужно незамедлительно обратиться в травмпункт, – советуют в городском центре медицинской профилактики.

Адреса травмпунктов размещены на сайте центра.

В медучреждении снимут паразита и при необходимости введут иммуноглобулин.

Сдать клещей на исследование можно в три лаборатории Фото: Алексей БУЛАТОВ

КУДА СДАТЬ КЛЕЩА НА АНАЛИЗ

Клещи являются переносчиками серьезных инфекционных заболеваний. Это и энцефалит, и боррелиоз или болезнь Лайма, и анаплазмоз, и эрлихиоз, и даже сыпной тиф. Поэтому, когда клещ укусил и его сняли, нужно сдать тельце на анализ в лабораторию. В Екатеринбурге таких паразитов исследуют в Центре гигиены и эпидемиологии. Здесь за исследование клеща на энцефалит возьмут 310 рублей, на боррелиоз – 690, сразу на 4 инфекции – 1100 рублей.

В центре рассказали, что не принимают поврежденных и сухих клещей. Чтобы сохранить в должном состоянии клеща, который укусил, нужно поместить его в новый контейнер для анализов, купленный в аптеке. Положите в него вместе с клещом ватный диск, смоченный водой, и плотно закройте крышку.

Специалисты лаборатории рекомендуют сдать материал в тот же день, но, если не получается, можно поместить контейнер с клещом в дверцу холодильника и хранить при температуре плюс 4 градуса не более трех суток.

Напомним, ранее мы публиковали адреса лабораторий, куда можно сдать клеща на анализ.