Активность клещей на Урале увеличится в мае
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пока в уральской столице клещи укусили двух человек. Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов предупредил, что к маю кровососущие станут активнее.
«КП-Екатеринбург» уже писал, что подхватить клеща можно не только в лесах и парках – первую жертву в 2021 году он настиг в центре города.
Как правило, искать информацию о том, что делать, люди начинают, когда клещ уже укусил.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УКУСИЛ КЛЕЩ
– При обнаружении присосавшегося клеща нужно незамедлительно обратиться в травмпункт, – советуют в городском центре медицинской профилактики.
Адреса травмпунктов размещены на сайте центра.
В медучреждении снимут паразита и при необходимости введут иммуноглобулин.
Сдать клещей на исследование можно в три лаборатории
Фото: Алексей БУЛАТОВ
КУДА СДАТЬ КЛЕЩА НА АНАЛИЗ
Клещи являются переносчиками серьезных инфекционных заболеваний. Это и энцефалит, и боррелиоз или болезнь Лайма, и анаплазмоз, и эрлихиоз, и даже сыпной тиф. Поэтому, когда клещ укусил и его сняли, нужно сдать тельце на анализ в лабораторию. В Екатеринбурге таких паразитов исследуют в Центре гигиены и эпидемиологии. Здесь за исследование клеща на энцефалит возьмут 310 рублей, на боррелиоз – 690, сразу на 4 инфекции – 1100 рублей.
В центре рассказали, что не принимают поврежденных и сухих клещей. Чтобы сохранить в должном состоянии клеща, который укусил, нужно поместить его в новый контейнер для анализов, купленный в аптеке. Положите в него вместе с клещом ватный диск, смоченный водой, и плотно закройте крышку.
Специалисты лаборатории рекомендуют сдать материал в тот же день, но, если не получается, можно поместить контейнер с клещом в дверцу холодильника и хранить при температуре плюс 4 градуса не более трех суток.
Напомним, ранее мы публиковали адреса лабораторий, куда можно сдать клеща на анализ.