Впервые в 2021 году пациент с укусом клеща обратился к медикам 29 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый случай укуса клеща в 2021 году в Екатеринбурге зарегистрировали 29 марта. В 2020 году клещи стали нападать на людей еще 14 марта. Встретить кровососущего паразита можно не только в лесу и в парке, но и в центре города и во дворе у дома. Свердловская область вошла в список опасных субъектов РФ, эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту. Специалисты Роспотребнадзора признали опасными все 94 административные территории области.

ОПАСНЫЕ РАЙОНЫ

По статистике Роспотребнадзора, в 2020 году чаще всего горожан кусали клещи в Верх-Исетском районе – страдали жители поселков Широкая Речка, Чусовское Озеро и Палкинский Торфяник. В топ-3 также входили Октябрьский и Чкаловский районы.

Пик активности паукообразных пришелся на май – июнь, но опасность обычно сохраняется до конца лета. Сценарий с клещами в 2021 году, возможно, будет аналогичным.

ОБРАБОТКА ПАРКОВ

В 2020 году парки начали обрабатывать от клещей с 21 апреля. Сначала опрыскали парки Чкалова (Юго-Западный микрорайон) и 50-летия Советской власти (на Декабристов), парк Энгельса и парк Блюхера, а также Сад Вайнера.

Специалисты также будут уничтожать клещей в 2021 году. Правда, пока не озвучена точная дата обработок. Ожидается, что массово избавляться от паразитов в парках, прибрежных и лесных зонах города санитарные службы начнут после 20 апреля.

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ

Несмотря на регулярные осмотры и обработку репеллентами, главным борцом с клещами в 2021 году является вакцина. Эти паукообразные являются переносчиками серьезных инфекционных заболеваний, среди них энцефалит, боррелиоз или болезнь Лайма, анаплазмоз, эрлихиоз и даже сыпной тиф.

На сайте администрации Екатеринбурга сообщается, что привиться от клещевого энцефалита можно в течение года в поликлинике по месту жительства после консультации участкового врача. При этом пациенту нужно оплатить стоимость вакцины, сама манипуляция и осмотр врача бесплатные. Стоимость вакцины примерно 425-525 рублей.

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА В ПАНДЕМИЮ

В Екатеринбурге проходит вакцинация от COVID. Медики рассказали, как их можно сочетать.

– Необходимо решить, какую из вакцин поставить в первую очередь. Если это будет прививка против COVID-19, то интервал между первым и вторым её компонентами составляет 21 день, после чего нужно сделать паузу в 30 дней, – разъяснила на официальном портале Екатеринбурга эпидемиолог Центральной городской клинической больницы №3 Светлана Медведева.

После выработки антител к коронавирусу, можно ставить прививку от клещевого энцефалита. При этом в течение двух недель надо постараться не подцепить клеща, поскольку в это время организм будет вырабатывать иммунитет.

По словам Медведевой, после вакцины от клещевого энцефалита прививаться от COVID можно только через месяц.

«КП-Екатеринбург» сообщал, что партию иммуноглобулина против клещевого энцефалита в количестве 60 тысяч доз распределят по больницам региона.

Сдать клеща на анализ можно в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

КУДА СДАТЬ КЛЕЩА В 2021 ГОДУ НА ИССЛЕДОВАНИЕ

В Екатеринбурге укусившего паразита сдают в Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области:

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