Клещ укусил жительницу Екатеринбурга в центре города

В этом году клещи активизировались с конца марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 29 марта официально подтвержден первый случай укуса клеща. В ночь на понедельник в травмпункт обратилась 44-летняя женщина, которую клещ укусил в центре города.

- В ближайшие две недели женщина не покидала город, в парках, лесопарках и скверах она не гуляла. Клеща извлекли. Жительница Екатеринбурга не вакцинирована от клещевого энцефалита, поэтому ей ввели иммуноглобулин, - рассказывает заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева.

По ее словам, по состоянию на 29 марта прошлого года в Екатеринбурге было зафиксировано уже 6 случаев укусов клещей. Сам период активности опасных насекомых продолжался с 14 марта по 16 октября 2020 года.

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