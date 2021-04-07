В Свердловскую область привезли партию иммуноглобулина против клещевого энцефалита

Планируется, что в этом году средний Урал получит около 500 тысяч доз данной вакцины Фото: Алексей БУЛАТОВ

В больницы Свердловской области поступила крупная партия иммуноглобулина для профилактики клещевого энцефалита. Медицинские учреждения получили 60 тысяч доз препарата, производителем которого является региональная станция переливания крови. Планируется, что в этом году средний Урал получит около 500 тысяч доз данной вакцины.

- Областная станция переливания крови полностью покрывает потребности медицинских организаций Свердловской области. Все заявки, поданные на приобретение препарата, будут выполнены в полном объеме, - сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области.

Иммуноглобулин нейтрализует действие вируса клещевого энцефалита, который поражает центральную нервную систему человека, а в некоторых случаях приводит к инвалидности и даже смерти. Препарат вводят в течение 96 часов после присасывания клеща. Накануне в Нижнем Тагиле зафиксировали первый случай укуса клеща, пострадала женщина-садовод без специальной прививки.