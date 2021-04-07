Есть риск заражения: в Нижнем Тагиле женщину укусил клещ

Насекомое атаковало женщину в саду на окраине Нижнего Тагила Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 6 апреля зафиксирован первый случай нападения клеща. От опасного насекомого пострадала женщина-садовод, которая была на даче в коллективном саду № 15 на Лебе. Об этом пишет TagilCity.ru.

Как выяснилось, женщина не была привита, поэтому на данный момент остается риск заражения.

Отметим, что первый случай нападения клеща на человека в Свердловской области зафиксирован 29 марта – насекомое атаковало женщину в Екатеринбурге.