Как журналиста «КП»-Екатеринбург клещ на семь тысяч рублей укусил
В майские праздники меня укусил клещ. Впился, зараза, прямо в шею. И это притом, что в лес я не хожу, на рыбалку не езжу. Укусил в доме на даче, в 15 километрах от Екатеринбурга (видимо, кошка притащила). Сказать, что я испугалась - это ничего не сказать. В моей семье уже есть печальный опыт укуса клеща. Лет пять назад, опасный кровосос укусил моего дядю. В итоге взрослый 50-летний мужчина заработал клещевой боррелиоз, или болезнь Лайма, которая вылилась в ревматоидный артрит, больные ноги и суставы.
Встреча с маленьким насекомым может обернуться большими проблемами со здоровьемФото: Алексей БУЛАТОВ
ВСТАВАЙТЕ В ОЧЕРЕДЬ, ТУТ У ВСЕХ КЛЕЩ
Родные, видя мои слезы, тут же предложили вытащить клеща. Я наотрез отказалась. Все-таки негласное правило о том, что доставать клеща нужно только в больнице или травмпункте, усвоила еще с детства. Не дай бог, голова кровопийцы оторвется и останется на месте укуса - при самостоятельном удалении такое встречается сплошь и рядом. Потом только хуже будет… Поэтому на машине мы помчали в первую ближайшую больницу в Екатеринбурге, ею оказался Центр иммунопрофилактики МО «Новая больница» на Заводской, 29.
- У меня клещ в шее, - пролепетала я на входе в регистратуре.
- Девушка, тут у всех клещ, - вставайте в очередь, - вздохнула женщина за стойкой, указывая на толпу из пятнадцати человек (в том числе и с маленькими детьми). - Сначала удалять, потом ко врачу.
Удаляют клеща специальными щипцами. Несколько секунд, и кровопийца уже сидит в пластиковой пробирке.
- Береги его, как родного, - пошутила врач и направила в другой кабинет.
Клеща мне наказали беречь, как настоящее сокровищеФото: Алексей БУЛАТОВ
НАЗЫВАЙТЕ КАК ХОТИТЕ, ПЛАТИТЬ ВСЕ РАВНО ПРИДЕТСЯ
Другая дама в белом халат первым делом спросила про страховку от укуса клеща, есть или нет. Я к своему стыду о ней слышала впервые. Оказывается, страховые уже несколько лет предлагают такую услугу, как «Антиклещ». Цена вопроса - 300 - 400 рублей. Страхуют на год. В страховку входит консультация врачей, удаление клеща, обработка раны, лабораторные исследования паразита на вирус клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза, введение противоклещевого иммуноглабулина, расходы на медицинские услуги и даже оплата на экстренную госпитализацию…
- Страховки нет, а разве это не бесплатно? - я как человек, который никогда не сталкивался с клещами, была искренне удивлена.
- Я вас не просто так про страховку спросила. Вам порядка 7 000 рублей придется заплатить, - продолжила врач.
- За что?! - ахнула я.
- Иммуноглобулин - недешевое удовольствие. Ставят его из расчета 1 мл на 10 кг. С вашим весом надо 7 мл. Это 4 300 рублей. Исследование клеща на вирус клещевого энцефалита - 410 рублей, возбудителей лайм-боррелиоза - 810, удаление - 400, и консультация врача - 780, - заключила врач. - Оплачивать будете?
Я от такого прайса, аж, рот открыла. Приехала с дачи, ни копейки в кармане, называется.
- В травмпункте по месту жительства бесплатно удаляют клеща. Иммунноглобулин ставят в ограниченных дозах - всего 3 мл, - скороговоркой продолжила врач. - Будете оплачивать?
- Буду, - пробубнила я и пошла с грустными глазами к мужу, который и привез в больницу. У него глаза от такой суммы тоже стали очень грустные, но делать нечего, карточку дал.
- Что вы за нелюди? К вам за помощью обращаются, а вы такие цены выставляете, - в сердцах выругался он на кассира. - А если денег нет? Иди помирай?
- А еще мы суки и сволочи - называйте как хотите. Мы привыкли, - не моргнув глазом, ответили в регистратуре и сняли с карты 6 760 рублей.
Подробный ценник на услуги по спасению от врачаФото: Алексей БУЛАТОВ
После этого мне поставили укол иммуноглобулина. Анализы клеща пообещали сказать через два рабочих дня.
Вечером в понедельник вирус боррелей в моем клеще подтвердится.
- Сейчас нужно пять дней пить антибиотики, - сказали мне по телефону. – Не волнуйтесь, борролиоз лечится.
Что ж будем лечиться…
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
2 632 человека пострадали от присасывания клещей в Свердловской области
626 из них - дети
3 человека госпитализированы с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз»
2 ребенка госпитализированы с диагнозом «клещевой вирусный энцефалит»
КОНКРЕТНО
По данным Свердловского Роспотребнадзора, с начала сезона случаи присасывания клещей зарегистрированы в 60 муниципальных образованиях Свердловской области. В Екатеринбурге нападению клещей подверглись 1 056 человек. Наибольшее количество пострадавших зафиксировано в Каменске-Уральском (188 человек), Нижнем Тагиле (125), Талицком (70), Березовском городском округе (98), в Первоуральске (93), Асбестовском (41), Сысертском городском округе (44).
В лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» исследовано 473 клещей, снятых с людей. Вирус клещевого энцефалита обнаружен в семи пробах, возбудитель иксодового клещевого боррелиоза - в 129 пробах.
Клещей могут принести в дом, домашние питомцы, поэтому внимательно осматривайте любимцев, которые гуляют по улице. Фото: Алексей Жданов
ВАЖНО
Если вас укусил клещ: где помогут бесплатно
И в какую лабораторию нести.
Если кровососу удался «коварный план», не паникуйте и не удаляйте его самостоятельно. Немедленно обратитесь в травмпункт.
- Травмпункты принимают пациентов круглосуточно: как местных жителей, так и иностранных граждан. Клеща там удаляют бесплатно, - говорят в пресс-службе Управления здравоохранения Екатеринбурга. - Для обращения в травмпункт необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС. В том случае, если необходима экстренная помощь, то она будет оказана без документов.
А вот укол противоклещевого иммуноглобулина бесплатно ставят только по показаниям: если вы не привиты или имеете неполный курс прививок (менее 3 прививок), а также в первые 48 часов после укуса.
- Удаленного клеща необходимо поместить в плотно закрытую емкость и исследовать на зараженность клещевыми инфекциями. Хранить клеща можно в течение трех суток в холодильнике при +4 С, - объясняет пресс-секретарь свердловского Роспотребнадзора Анна Ожиганова. - Если у клеща нет инфекции, то человек может спокойно выдохнуть. Если же выявлен вирус клещевого энцефалита, то необходима инъекция противоклещевого иммуноглобулина. В сезон активности клещей не рекомендуется введение специфического противоклещевого иммуноглобулина более одного раза.
В Свердловской области работает более 30 заборных пунктов и лабораторий Роспотребнадзора, куда можно сдать кровососа. В Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и других крупных городах результаты исследования можно получить в этот же день. В небольших городах и селах - на следующий. Стоит такая услуга от 240 рублей, если нужно проверить на наличие вируса клещевого энцефалита, от 593 рублей - на лайм-боррелиоз, от 860 рублей - комплексное исследование на клещевой энцефалит, лайм-боррелиоз, эрлихиоз, анаплазмоз.
Согласно исследованиям уральских ученых, число зараженных клещевым энцефалитом особей колеблется в районе 3 - 4 %, а лайм-боррелиозом - свыше 30 %.
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