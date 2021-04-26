Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 26 апреля 2021 года

В Свердловской области сохраняется масочный режим Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтвердились еще 109 случаев заражения коронавирусом, 28 из которых приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зарегистрированы в Первоуральске, Невьянске, Реже, Нижнем Тагиле, Новой Ляле, Североуральске, Первоуральске, Богдановиче и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших граждан на Среднем Урале составляет 85 727 человек, из которых 79 361 полностью справились с инфекцией. За прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписано 115 человек.

По состоянию на 26 апреля 2021 года 239 пациентов остаются в больницах в тяжелом состоянии, 135 человек размещены в палатах реанимации, 92 – подключены к аппарату ИВЛ.

Также за прошедшие сутки подтверждено еще 12 случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 3 050.