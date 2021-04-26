«Ты что здесь вякаешь!». В Екатеринбурге избили женщину, пришедшую в ТСЖ

В ТСЖ не отрицают, что этот мужчина ударил Наталью. Правда там утверждают, что это был "шлепок". Фото: скриншот видео

В Екатеринбурге избили женщину, которая обратилась в ТСЖ. Сейчас 47-летняя Наталья находится в больнице с сотрясением мозга. По словам ее мужа, у женщины из-за травмы ухудшилось зрение.

Все произошло 15 апреля. Наталья вместе со своей подругой пришли в ТСЖ «Оптимум», которое находится на Сурикова,50.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» муж пострадавшей женщины по имени Леонид, его супруга пыталась получить протоколы собрания для капитального ремонта дома, который расположен по тому же адресу, что и ТСЖ (это подтверждается видео). Затем к разговору присоединился директор товарищества, который представился Александром Ивановым.

Обстановка накалилась после того, как в помещение зашел еще один мужчина, лицо которого было скрыто маской.

- Ты что, попутала что ли? - обратился он к Наталье.

- Это ты попутал, - ответила женщина.

- Ты что вякаешь мне здесь? – заявил мужчина и пошел на женщину.

От удара у женщины опухло лицо. Фото: читатель "КП"

Муж Натальи утверждает, что незнакомец в маске является кем-то вроде охранника ТСЖ, которого привлекают для решения конфликтных вопросов.

- Жену начали выталкивать, и этот мужчина несколько раз ударил ее по затылку со спины. От ударов у нее опухла половина лица. В тот же день мы поехали в полицию, написали заявление и обратились в травматологию, чтобы зафиксировать побои, - рассказал Леонид.

Мы поговорили с бухгалтером ТСЖ по имени Алевтина. Женщина уверяет, что пришедшие женщины сами спровоцировали конфликт. Более того, по словам бухгалтера, первой в драку бросилась сама Наталья. Алевтина утверждает, что у них есть видео, которое это подтверждает. Впрочем, предоставить его «КП» женщина отказалась, добавив, что оно передано полиции.

Врачи диагностировали у женщины сотрясение мозга. Фото: читатель "КП"

Факто того, что Наталья попала под горячую мужскую руку бухгалтер не отрицает.

- Это был даже не удар, а скорее шлепок, от которого у женщины с головы слетела кепка, - рассказала представитель ТСЖ «Оптимум».

На Сурикова,50 теперь можно увидеть такие листовки. Фото: читатель "КП"

- По данному факту службой участковых уполномоченных отдела полиции №5 проводится проверка, в рамках которой будут установлены подробности произошедшего, а также участники и очевидцы данного конфликта. По итогам проверочных мероприятий будет принято обоснованное решение, - рассказали «КП» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

В полиции добавили, что пострадавшая будет направлена на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит степень вреда здоровью.