ЧП произошло в квартире многоэтажки Фото: NVK | Новоуральск ВКонтакте

В закрытом свердловском городе Новоуральске в многоэтажном доме на пересечении улиц Первомайской и Садовой накануне ночью, 24 апреля около 23:00 прогремел взрыв.

Как сообщается в группе «NVK | Новоуральск ВКонтакте» в одной из квартир взорвалась боевая граната. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердил источник в силовых органах. Также он рассказал, что пока не известно, как граната оказалась в квартире. Подробности инцидента сейчас выясняют специалисты.

Также сообщается, что двое человек, находившихся в момент взрыва в квартире, погибли.

- По информации соседей, погибшие во время взрыва были пьяны, - пишут в сообществе «NVK | Новоуральск ВКонтакте».

В Следственном комитете произошедшее не комментируют.