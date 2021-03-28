В Екатеринбурге в жилом доме прогремел взрыв

Из здания спасатели эвакуировали 19 человек, из них четверо детей Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге в жилом трехэтажном доме на Орловской, 52, на последнем этаже прогремел взрыв. Ударной волной в квартире выбило окна.

- В 19:44 поступило сообщение о происшествии. По прибытии к месту первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что по предварительным данным, на третьем этаже трехэтажного многоквартирного жилого дома произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

По данным «КП-Екатеринбург», у одного из жильцов лопнула канистра с бензином. Хозяина квартиры госпитализировали в больницу с 30% ожогами тела.

Из здания спасатели эвакуировали 19 человек, из них четверо детей. К ликвидации происшествия привлечены три единицы техники и девять человек личного состава.