В Екатеринбурге в жилом доме прогремел взрыв

Из здания спасатели эвакуировали 19 человек, из них четверо детей Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
В Екатеринбурге в жилом трехэтажном доме на Орловской, 52, на последнем этаже прогремел взрыв. Ударной волной в квартире выбило окна.
- В 19:44 поступило сообщение о происшествии. По прибытии к месту первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что по предварительным данным, на третьем этаже трехэтажного многоквартирного жилого дома произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
По данным «КП-Екатеринбург», у одного из жильцов лопнула канистра с бензином. Хозяина квартиры госпитализировали в больницу с 30% ожогами тела.
Из здания спасатели эвакуировали 19 человек, из них четверо детей. К ликвидации происшествия привлечены три единицы техники и девять человек личного состава.