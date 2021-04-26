Фото: читатель "КП" / личная страница погибшей во "ВКонтакте"

В результате взрыва боевой гранаты в Новоуральске погибли 18-летняя Анастасия М. и знакомый девушки Виктор Г. Об этом «Комсомолке» рассказал источник в силовых структурах. Также стал известен тип боевого снаряда, который сдетонировал в квартире мужчины – на месте трагедии был обнаружен спусковой механизм гранаты РГД-5. Такие гранаты стали выпускать еще в 1954 году.

Стоит отметить, что местный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» в отношении хозяина квартиры.

- По предварительной информации, граната досталась Виктору от дедушки. Как и почему взорвался снаряд пока неизвестно. При таком радиусе поражения у них не было шансов выжить. Что касается уголовного дела, то это обычная практика. Это необходимо, чтобы провести ряд экспертиз и следственных действий. Потом дело прекратят в связи со смертью обвиняемого, - отметил инсайдер «КП».

ЧП произошло на втором этаже многоэтажки по улице Первомайской, 33. Фото: NVK | Новоуральск ВКонтакте

Информацию о гибели Анастасии подтвердила и ее близкая подруга.

- Понятия не имею, что она делала в квартире этого мужчины. Говорят, они пиво пили. Осколок попал Насте в голову, ее другу – в сердце и живот. Почти стопроцентная вероятность, что именно Виктор оторвал чеку, так как ему оторвало кисть, - пояснила подруга погибшей.

В СУ СКР по Свердловской области и региональном главке полиции воздерживаются от комментариев.