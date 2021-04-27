Следователи считают, что кто-то из родных мужчины мог служить в горячих точках. Фото: читатель "КП", страница в соцсети

Следователи впервые прокомментировали взрыв боевой гранаты в одной из квартир в закрытом городе Новоуральске.

Напомним, ЧП произошло 24 апреля в одной из квартир на улице Садовой. Во время взрыва погибли 39-летний Виктор и его 19-летняя знакомая Анастасия. Как ранее писала «Комсомолка», по предварительным данным в квартире взорвалась граната РГД-5. Откуда именно опасный предмет появился у неработающего мужчины, было неясно. Рассматривалась версия, что граната могла достаться ему от деда.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» руководитель следственного отдела СК по ЗАТО Новоуральск Егор Порошин, доподлинно установить как граната попала в квартиру пока не удалось. Правда, следователь уверен, что это выяснят в ближайшее время.

- Расследуется уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Назначена врывотехническая экспертиза. По ее окончанию будет достоверно установлено, почему произошел взрыв, - рассказал Егор Порошин. – Также устанавливаются обстоятельства, в связи с которыми у мужчины появилось взрывное устройство. В частности, отрабатывается версия, что родственники погибшего могли участвовать в боевых действиях. Сведений о том, что мужчина имел отношение к каким-либо террористическим или экстремистским организациям нет.

В момент взрыва в квартире никого кроме погибших не было.

Виктор и Анастасия являлись просто знакомыми. У мужчины остались две дочери.

К ЧИТАТЕЛЮ:

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb.