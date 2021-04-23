Бекмамбетов и Прилучный на красной дорожке, опоздание Линдеманна: как в Екатеринбурге показали фильм о советском летчике

Режиссер Тимур Бекмамбетов, актер Павел Прилучный и сын летчика Александр Девятаев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Красная дорожка, свет софитов, шведский стол с шампанским по 5 тысяч рублей за бутылку и самое главное звезды мировой величины – в Екатеринбурге состоялся закрытый показ фильма о советском летчике, который попал в плен к немцам Михаиле Девятаеве. Премьеру привез режиссер Тимур Бекмамбетов. Кинокартину уже показали в Москве, на следующий день, 23 апреля, «Девятаева» увидели и на Урале.

Тимур Бекмамбетов остался доволен работой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Показ фильма в ККТ «Космос» был закрытым, попасть на него могли только по приглашениям. Именно поэтому здесь можно было встретить и первых лиц города, и местных звезд. Среди ВИПов был замечем мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, основатель «Уральской ночи музыки» Евгений Горенбург, солиста группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, Андрей Рожков из «Уральских пельменей», а также лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин и гонщика Сергей Карякин.

Тиль Линдеманн опоздал на премьеру. Фото: Алексей БУЛАТОВ

"Уральский пельмень" Андрей Рожков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но главные гости вечера все-таки: режиссер Тимур Бекмамбетов, Павел Прилучный, который сыграл узника концлагеря, а также сын летчика Михаила Девятаева Александр Девятаев.

Чтобы вжиться в образ пленника, исполнителю главной роли Павлу Прилучному пришлось сбросить 20 килограммов.

- Для нас было главным понимать, что это за человек. Образ один в один мы не подбирали. Он отличается от всех, кого я играл раньше. На съемках пришлось худеть, мерзнуть. Если бы я был сытым и тепло одетым, люди бы не поверили, - рассказал Павел на пресс-конференции. – На площадке всегда был диетолог, но самое главное, нужно было просто перестать есть, особенно по ночам.

Ради роли Приличному пришлось похудеть. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прилучный изначально пробовался на роль антагониста фильма, но Бекмамбетов решил утвердить звезду «Мажора» на главную роль. Кинорежиссер остался доволен результатом.

Еще один хедлайнер премьеры Тиль Линдеманн. Лидер группы Rammstein исполнил саундтрек к фильму, сделав кавер на русском языке на песню «Любимый город». Клип, где мировая знаменитость предстал в образе летчика, включили перед фильмом. Тимур Бекмамбетов рассказал, что идея спеть песню к фильму о советском герое появилась у Тиля.

- Тиль позвонил мне и сказал, что хочет спеть песню «Любимый город», которую он знает с детства. Он спел ее так пронзительно и искренне, как я никто не пел со времен Бернеса, а, может, даже лучше. Мы рассчитываем, что историю о нашем герое узнают по всему миру, - отметил Тимур Бекмамбетов перед показом.

Тиль Линдеманн опоздал на премьеру. Фото: Алексей БУЛАТОВ

А вот на премьеру фильма Линдеманн едва не опоздал. Хоть он и прилетев в Екатеринбург еще утром со всеми остальными артистами, но на красную дорожку он не успел. Также зрители ожидали, что после премьеры вокалист исполнит «Любимый город», но и этого он делать не стал.

Показ фильма был закрытым. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отметим, фильм «Девятав» основан на реальных событиях. Экшен-драма по рассказывает о подвиге Героя Советского Союза Михаила Девятаева. В 44-м военный лётчик оказывается в плену у немцев, но организовывает побег из концлагеря, угнав вражеский бомбардировщик, и доставляет советскому командованию бесценные сведения о разработке немцами оружия возмездия, способного в последний момент изменить ход войны. В прокат фильм выйдет 29 апреля.