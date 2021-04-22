Капитал Игоря Алтушкина за год вырос почти на 4 миллиарда долларов

Игорь Алтушкин и Андрей Козицын укрепили свои позиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крупные уральские предприниматели в 2020 году укрепили свое финансовое состояние в позиции в списке журнала Forbes. Самый большой шаг вперед сделал глава Русской медной компании Игорь Алтушкин. Всего же в список вошли полтора десятка бизнесменов, у которых есть активы в Свердловской области.

На третьем месте списка по итогам 2020 года оказался совладелец НМЛК, в состав которого входят «Виз-Сталь» и НСММЗ Владимир Лисин, состояние которого оценили в 26,2 миллиарда долларов.

Роман Абрамович, который является совладельцем «Евраза», занял 12 место с состоянием в 14,5 миллиарда долларов, за год оно увеличилось на 3,2 миллиарда.

На 19-м месте списка Forbes разместился президента УГМК Искандер Махмудов с состоянием в 9,7 миллиарда долларов (+2,5 миллиарда за год). На 8 позиций просел Виктор Вексельберг, в активах которого числятся аэропорт «Кольцово» и компания «Т-Плюс». Он занял 20-е место.

На 25 строчке рейтинга закрепился совладелец «Евраза» Александр Абрамов с 7,6 миллиарда долларов. А на 26 месте – председатель совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин с состоянием 7 миллиардов долларов. Год назад Алтушкин занимал 33 строчку рейтинга с состоянием в 3,1 миллиарда.

На 28-й строке списка Forbes обосновался генеральный директор УГМК Андрей Козицын с состоянием в 6,3 миллиарда долларов. За год он прибавил 1,5 миллиарда.