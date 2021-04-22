Проголосовать теперь можно через интернет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году 19 сентября в России обозначен как Единый день голосования, а, значит, во всех регионах страны пройдут выборы. Коснутся они и Свердловской области, где жители будут выбирать депутатов Государственной думы РФ и регионального Законодательного собрания.

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы и в процесс выборов. Теперь выразить свое мнение и отдать голос можно через интернет, не рискуя заразиться коронавирусом. Сделать это совсем несложно.

Называется такой способ выражения своего мнения «Дистанционное электронное голосование». Проголосовать на сентябрьских выборах можно будет с помощью любого электронного устройства с выходом в интернет – планшета, смартфона, ноутбука или компьютера. А с 8 утра 12 мая до 20 часов 14 мая в Свердловской области пройдет тестовое электронное голосование, в котором могут принять участие граждане с подтвержденной страницей на портале госуслуг.

- Участвовать в тестировании могут все российские избиратели. Для этого на портале gosuslugi.ru с 21 апреля до 7 мая надо подать заявление. Лично у меня эта процедура заняла меньше минуты, - рассказывает Владимир Русинов, председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов. – Все просто и понятно, но надо учесть, что требуется подтвержденная учетная запись, при регистрации нужно проверить личные данные.

Само тестовое голосование в мае пройдет на сайте vybory.gov.ru, где и потребуется авторизация через портал госуслуг. При голосовании на привязанный к личному кабинету на госуслугах телефонный номер прилет код в смс. Его нужно ввести, после чего проголосовать.

Голосовать в мае участники будут не за реальных, а за условных кандидатов.