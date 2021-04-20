Женщина находится в больнице Екатеринбурга. Фото: СУ СКР по Свердловской области / СОЦСЕТИ / предоставлено родственниками

Выжившая в страшном пожаре под Нижним Тагилом 31-летняя Тамара Щербинина подверглась критике и нападкам в социальных сетях. Причиной травли стала гибель пяти детей женщины, многодетная мать вместе с сожителем смогла спасти лишь одного сына и годовалую дочку.

Страница Тамары во «ВКонтакте» стала предметов издевок и насмешек. По словам родственников, в родном селе Щербинину тоже не жалуют после случившегося.

- Пускают слухи и сплетни, что она сама спаслась, а детей бросила умирать, - пояснила «КП» племянница Тамары.

От дома Тамары ничего не осталось. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Погорельцы по-прежнему находятся в больнице № 40 Екатеринбурга, куда их с ожогами доставили на вертолетах. Четырехлетний Ярик и его сестренка Варя продолжают лечение в ДГКБ № 9, где врачи прооперировали девочку.

В эксклюзивном интервью «Комсомолке» Тамара Щербинина рассказала, почему не смогла спасти четырех сыновей и старшую дочь Устьяну.

- Они испугались, стали бегать. Ничего не было видно в дыму. Я разбила окно, схватила Ярика, он спал у печки, и буквально выкинула его на улицу. Паша успел взять на руки Варю и выбежал. И в этот момент дом начал разваливаться изнутри. Если бы мы вовремя не выскочили, то тоже бы погибли... Мы же в тот вечер с моей маленькой доченькой делали уроки. А в 22:00 часов, они у меня уже все спали. Она мне два стихотворения рассказала, а потом спросила: «Мама, можно я с тобой буду спать?» И она легла ко мне в спальню. Там уже спал Руслан, ему два годика... Моя доченька, детки мои маленькие...Если бы я могла вернуться я бы их обязательно спасла. А теперь моих ангелочков нет, - рассказывала по телефону из больничной палаты Тамара.

Причину пожара предстоит выяснить следователям СК, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Отрабатываются различные версии, но хозяева дома уверены, что это был поджог.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Ранее в аппарате уполномоченного по правам детей Свердловской области заявляли о готовности помочь семье с организацией похорон.