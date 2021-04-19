Лжеминера задержали в сентябре прошлого года Фото: предоставлено В.Н. Горелых

В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле в начале осени прошлого года прокатилась волна лжеминирований. Сообщения от неизвестного поступали о якобы заложенных бомбах в Храме-на-Крови, в комплексе «Динамо», в Среднеуральском женском монастыре, а также на автовокзале «Северный» и железнодорожном вокзале Нижнего Тагила. После каждого сообщения сыщики тщательно проверяли здания. Силовиками создавалась зона безопасности, проводились эвакуация. К счастью, никаких подозрительных предметов ни в одном здании обнаружены не было.

Хулигана, сообщавшего о «минированиях», поймали в сентябре. Им оказался 23-летний Юрий Галлямов родом из Кушвы и проживающий в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. На молодого человека завели семь уголовных дел по статье 207 УК РФ - заведомо ложное сообщение об акте терроризма и восьмое по факту кражи личных вещей у пассажира электрички (статья 158 УК РФ).

Фото: предоставлено В.Н. Горелых

Тогда же стало известно, что Юрий уже привлекался к уголовной ответственности за побои и кражу. Полицейским он заявил, что сообщал о несуществующих бомбах ради шутки.

- Свои противоправные поступки екатеринбуржец мотивировал банальной хулиганской выходкой. Дело в том, что он любил путешествовать. А когда беззаботно странствовал по городам и весям, за ночлегом и едой обращался к охранникам учреждений. А те, глядя на его внешний вид, могли смело отправить восвояси. Это обстоятельство и побуждало гражданина таким образом мстить, - рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

Чтобы доказать вину молодого человека, следователи провели фоноскопические судебные экспертизы, в результате которых удалось установить, что голос, сообщавший о минировании зданий, принадлежит именно Юрию Галлямову. Также была проведена психиатрическая экспертиза, которая показала, что он вменяем и способен отвечать за свои поступки.

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приговорил Юрия Галлямова к 3,5 годам колонии общего режима.

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