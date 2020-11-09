Полиция ищет уральца, который угрожал устроить резню на вокзале

Сотрудники полиции ищут угрожавшего резней в Нижнем Тагиле Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле полиция ищет мужчину, который угрожал устроить резню на вокзале. О готовящемся преступлении заявил пользователь соцсети по имени Андрей Архипов в группе ВКонтакте «ЧП Нижний Тагил».

- К нам в редакцию написал очень странный человек с фейкового аккаунта. Подписчик представился Юрием Галлямовым, который «минировал» храм на крови и станцию метро «Динамо» в Екатеринбурге в сентябре этого года, - написали администраторы группы на стене своей группы.

Подписчик сообщил им, что придет на вокзал и будет «всех резать как в Керче». Мужчина добавил, что хочет, чтобы его запомнили и что он отдал за оружие 60 тысяч.

Напомним, что в сентябре мы рассказывали, что Юрия Галлямова взяли под стражу за ложные сообщения о минировании Храма-на-Крови, Среднеуральского женского монастыря, а также СК «Динамо». На мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ – заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Сейчас сотрудники полиции организовали проверку опубликованного мужчиной, назвавшимся Юрием, сообщения и устанавливают его личность.

- Учитывая, что территория железнодорожного вокзала относится к компетенции наших коллег из транспортной полиции, отработка подозреваемых «шутников» будет проводиться в тесном взаимодействии с нашими коллегами, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Мог ли распространить подобные страшилки ранее задержанный по статье 207 УК РФ, будет проверено органами внутренних дел. Но как бы и что не казалось со стороны, с такими вещами в ХХI веке не шутят. Слишком много в мире за последнее время произошло трагедий с массовой гибелью людей, и наша страна, к сожалению, не исключение. Безнаказанными такие факты не остаются, как правило.

Также сотрудники полиции проверят на причастность к распространению сообщений о готовящейся резне тех, у кого могут быть отклонения в психическом состоянии здоровья и способных на такие противоправные поступки.

Представитель свердловского главка полиции также попросил всех, кто обладает какой-либо информацией, связанной с сообщением о якобы грядущем расстреле, сообщить, в том числе конфиденциально, по телефону доверия ГУ МВД по Свердловской области: +7 (343) 358 71 61.