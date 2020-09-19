«Решил пошутить»: в Екатеринбурге хулиган «заминировал» Храм-на-Крови и Среднеуральский женский монастырь

Парня, который просто решил пошутить, быстро поймали. Фото: Валерий Горелых

17 и 18 сентября в ЕДДС по телефону «112» поступали тревожные сообщения о том, что сразу несколько крупных объектов Екатеринбургской епархии оказались заминированными. В частности: Храм-на-Крови, Среднеуральский женский монастырь, а также СК «Динамо». Каждый входящий звонок тщательно проверяли: создавалась зона безопасности, всех эвакуировали на улицу.

К счастью, все вызовы были ложными. Как рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых, 23-летнего лжеминера поймали на Железнодорожном вокзале Екатеринбурга. Им оказался уроженец города Кушва по фамилии Галлямов.

Парня заключили под стражу. Фото: Валерий Горелых

- Задержанный и ранее к числу законопослушных граждан себя не относил. Он уже привлекался к уголовной ответственности за побои и кражу, - рассказал полковник Горелых. – Вероятно, находиться на свободе в его ближайшие планы не входило. Нарушитель спокойствия проживал в одной из квартир на улице Краснофлотцев, что в Орджоникидзевском районе.

Как объяснил сам хулиган, он решил просто пошутить. В итоге, на него завели уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ – заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Его сразу же взяли под стражу.

Областной главк предупреждает, что за подобные «шалости» законодательством предусмотрено достаточно суровое наказание. Это либо штраф от 500 до 700 тысяч, либо лишение свободы от 3 до 5 лет.

Напомним, Срденеуральский женский монастырь сейчас находится в центре информационной повестки. Все дело в скандальном отце Сергие, который его захватил еще несколько месяцев назад. Клирика отлучили от Церкви, однако он продолжает удерживать обитель и не пускает никого на его территорию. Хотя земли монастыря принадлежат РПЦ и Екатеринбургской епархии в частности. Чтобы вернуть их обратно, Епархия даже создала специальную комиссию. Однако пока что у ее членов ничего не получается.

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