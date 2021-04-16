Что делать, если у вашего банка отозвали лицензию и как вернуть деньги

У банка "Нейва" отозвали лицензию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге у банка «Нейва» отозвали лицензию. Причиной стал тот факт, что финансовое учреждение нарушало законы о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма. В банке обслуживают физические и юридические лица и что им сейчас делать, они не знают. В Центробанке рассказали, как быть в такой ситуации.

- Не стоит путать отзыв лицензии с аннулированием. Аннулирование лицензии всегда происходит по просьбе владельцев банка, которые решили его ликвидировать. В таких случаях банк сам в состоянии расплатиться с кредиторами и вкладчиками, - комментируют в пресс-службе Центробанка.

МОЖНО ЛИ ВЕРНУТЬ СВОИ ДЕНЬГИ

Это основной вопрос, который интересует людей, которые с этим столкнулся. На этот счет есть такой ответ - сохранить средства в случае отзыва лицензии можно, если банк является участником системы страхования банка. За это отвечает Агентство по страхованию вкладов.

Кстати, банк «Нейва» входит перечень тех организаций, которые застраховали вклады. Теперь его клиенты имеют право на получения выплат.

- Агентство начнет выплаты не позднее 30 апреля 2021 года. До указанной даты Агентство опубликует в периодическом печатном издании по месту нахождения банка, а также разместит на сайте Агентства в сети Интернет официальное сообщение о дате начала выплаты возмещения по вкладам, месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения, - рассказали в пресс-службе «Агентства по страхованию вкладов»

Полную сумму получится вернуть только тем, у кого вклады не выше 1,4 миллиона рублей с учетом процентов. Валютный вклад компенсируют рублями в тот же день, когда у банка отозвали лицензию.

Можно получить выплаты до 10 миллионов рублей, если:

- Деньги лежали на счете эскроу, который вы открыли для купли-продажи недвижимости или для расчетов по договорам участия в долевом строительстве.

- Обратите внимание: деньги на счете эскроу застрахованы только на определенный период. Страховка действует с даты, когда документы поступили в Росреестр (для регистрации сделки купли-продажи), и до истечения трех рабочих дней с даты регистрации прав (или отказа в регистрации прав) в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество. Если в том же банке, помимо эскроу, у вас был вклад или счет, то они не повлияют на лимит в 10 млн рублей. Их компенсируют дополнительно.

- Крупные суммы оказались на счете из-за особых обстоятельств. Например, деньги достались в наследство или были получены от продажи жилья. Либо на счет пришли субсидии, социальные выплаты, страховые возмещения, компенсации ущерба жизни, здоровью или имуществу, выплаты по решению суда.

- Но в этих случаях компенсация до 10 млн рублей возможна лишь при условии, что деньги поступили на счет не раньше чем за три месяца до того, как у банка отозвали лицензию или был введен мораторий на выплаты по вкладам.

КАК ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ

Государственное агентство по страхованию вкладов сообщит перечень банков, которые выплатят компенсацию. Он появится на их официальном сайте https://www.asv.org.ru/.

Подать заявление можно с момента начала выплат и до дня завершения ликвидации банка. Процесс ликвидации длится около года. Нужно или подойти с паспортом в банк-агент или заполнить специальную форму на их сайте. Вы можете послать заявление по почте, но тогда документы нужно заверить у нотариуса. По закону после подачи заявления деньги вам должны вернуть в течение трех рабочих дней.

ЧТО ДЕЛАТЬ С КРЕДИТОМ

Вы все также будете платить кредит, но уже банку-агенту, процентная ставка при этом сохранится. Порядок выплаты также определит Агентство по страхованию вкладов, там создали специальный портал для оплаты задолженностей в пользу банков с отозванной лицензией.

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