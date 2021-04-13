Ярослав Бородин: На Урале голосуют сердцем и не разводят демагогию

Ярослав Бородин. Фото предоставлено партией «Новые люди».

Чувство справедливости у Ярослава в крови, оно помогало ему решать проблемы уральцев на местном уровне, а сейчас Ярослав принял решение баллотироваться в Государственную Думу от партии «Новые люди». По его словам, в Думу он идёт для того, чтобы дать мыслящим людям возможность реализовать реальные проекты, а не разводить демагогию.

- Ярослав, почему идёте именно от «Новых людей»?

- Всю жизнь я был беспартийный. Но, видимо, созрел. О партии «Новые люди» я узнал из интернета. Увидел, что это очень креативно, современно, а главное, честно! В этой партии действительно новые люди, не облечённые властью, какими-то чиновничьими связями или «кумовством».

В отличие от знаменитой фразы Станиславского «Не верю!», которую он говорил своим актёрам в качестве режиссёрского приёма, лидеру «Новых людей» Алексею Нечаеву лично я поверил. А это важно! Вместе мы сможем обустроить нашу страну для жизни.

- Свердловская область традиционно считается независимой и даже оппозиционной по электоральным взглядам. Как Вы собираетесь это учитывать в своей предвыборной кампании?

- Свердловская область всегда шла за своим сердцем. Именно у нас одним из первых в стране появился рок. Это был знаменитый на всю страну Свердловский рок-клуб.

Мы отвоевали свой сквер. Люди всей страны следили за событиями в Екатеринбурге. И на нашем примере все увидели, что мнение жителей должно учитываться при принятии подобных решений.

На Урале живут небезразличные, неравнодушные люди. Они голосуют не ради галочки, а ради идеи. Правда всегда одна. Я сам коренной уралец, и мне легко понять людей, которые здесь живут.

Фото предоставлено партией «Новые люди».

- Вы ведь родились в Серове, а сейчас живёте в Екатеринбурге. Насколько отличается жизнь в Уральской столице и в небольших городах?

- Столица Урала - Екатеринбург, надо отдать должное, год от года становится всё прогрессивнее и современнее. В малых городах проблем намного больше, и хочется их на порядок «подтянуть» по уровню жизни и благосостояния.

У нас к этому есть все возможности, осталось малое - дать мыслящим людям возможность реализовать реальные проекты, а не разводить демагогию. Для этого во власти нужны новые люди. Их задача - донести вопросы людей в российских регионах до Москвы. Но не только это. Мы хотим добиться, чтобы у местного самоуправления было больше ресурсов и больше возможностей.

Например, в малых городах Свердловской области порой кажется, что жизнь остановилась. Разрушаются и не ремонтируются здания. Новые строятся медленно. Конечно, молодые люди уезжают в поисках лучшей жизни в мегаполисы. Из Москвы этой проблемы не видно, а мы знаем, как сделать перспективнее и привлекательнее для молодых наши малые города.

- Как бы Вы охарактеризовали своего избирателя? Кто пойдет за Вас голосовать?

- Мой избиратель - человек любой профессии, но с активной гражданской позицией. А также все те, кто никогда не верил в выборы и игнорировал посещение избирательных участков. Поверьте - каждый из нас решает свою судьбу.

Я готов общаться с людьми разного уровня и достатка, и решать зависящие от меня вопросы. Не смотрю свысока на людей, не умею врать. Если обещал - надо сделать, или не обещать. Говорят, что деньги и власть портят людей - это не про меня! У меня пока нет ни того, ни другого. А всего, что у меня есть в жизни, я добился сам!

- Назовите три главные, наш взгляд, проблемы свердловчан, которые Вы планируете включить в свою предвыборную программу.

Первая проблема - это экология и здоровье людей. На Урале нам всем в организме не хватает эндорфинов - гормонов радости и счастья. А они вырабатываются у человека в ответ на изменения окружающей среды. Вот об этом и надо задуматься.

Моя программа нацелена на благоустройство городов, озеленение и реконструкцию парков, и конечно, сокращение в разы вредных выбросов промышленных предприятий. Концентрация вредных веществ в воздухе превышает предельно допустимые нормы за год в пять раз. Онкозаболевания в нашем регионе по статистике - одни из самых высоких по России.

Вторая проблема - дороги. Мне, как и многим из вас, непонятно, почему их постоянно переделывают, перекладывают и латают. Почему срок службы и эксплуатации наших дорог ни в какие ГОСТы не укладывается. Хватит бесконечно закатывать бюджетные деньги в асфальт. Это ведь наши с вами деньги.

Третья проблема - это трудоустройство молодых людей после окончания института в малых городах. Выпускники вузов не имеют возможности найти в своем городе работу по специальности. В результате они вынуждены либо уезжать в мегаполисы, либо оставаться безработными. Уверен, что мои дети захотят работать именно здесь, на Урале и найдут достойную работу по специальности.

- Вы ведь многодетный отец. Находите время для общения с семьей?

- Да, я женат, у меня три сына. Старший учится в Санкт-Петербургском государственном медицинском Университете имени Павлова, двое младших -школьники.

С семьей мы в основном видимся на даче. Для меня это островок природы среди каменных джунглей. Дети круглосуточно резвятся в выходные на воздухе, бабушки помогают нам освоить огород. Вот уже который год мы собираем шикарный урожай. На нашем столе всё выращенное своими руками, экологичное, чистое и вкусное.

Ярослав Бородин. Фото предоставлено партией «Новые люди».

- Вы ведь не только своим детям помогаете?

- Я стараюсь быть полезным там, где действительно, нужна моя помощь. Например, проблема малышей со спинально-мышечной атрофией остаётся пока очень острой в стране. Детям помогают в основном меценаты и неравнодушные люди. Я помогаю информационно поддерживать эту тему. Знаю, что сейчас на законодательном уровне этот вопрос будет прорабатываться. Это хороший знак. Много вопросов хочется решить с интернатами для детей-инвалидов. Я очень надеюсь, что когда-нибудь в нашей стране исчезнет потребность в подобных учреждениях. Верю, что в стране не останется детей, которые никому не нужны.

- Можете рассказать о других инициативах, которые Вы развиваете?

- Активно принимаю участие в организации и ведении спортивных мероприятий, фестивалей, в том числе международного уровня. Это Чемпионат Европы по настольному теннису, Кубок Ельцина по волейболу, Лыжня России, Северная ходьба и другие.

Много проектов связано с экологией. До сих пор в памяти серовская трагедия 1993-го года, когда прорыв плотины уничтожил десятки домов, погибли люди, дороги и мосты были разрушены, пострадали металлургический и ферросплавный заводы. Тогда Серову помогала вся область.

Иду в Думу, чтобы на федеральном уровне решать вопрос очистных сооружений, переработки отходов любого типа, городских свалок, вопросы контроля за состоянием рек, озёр и водоёмов, а также гидротехнических сооружений.

У нас на Урале живут очень добрые люди: сплочённые и активные. Нужны законы, прямо касающиеся каждого жителя: коррекция цен за услуги ЖКХ, контроль за ценообразованием товаров и, конечно, пересмотр экологических норм.

- Остается ли у Вас время на досуг? Чем увлекаетесь в свободное время?

- Его не так много, но два раза в год я со своими друзьями уезжаю весной на сплав, в основном по реке Чусовая. А осенью езжу на рыбалку: либо на север области, либо в Югру.

Неделя без связи с миром, с друзьями, наедине с природой. Мы плывём несколько дней по Чусовой, совершенно отрезаны от внешнего мира - это непередаваемые ощущения. И, к слову, всегда убираем за собой весь мусор.