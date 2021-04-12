Девушка утверждает, что ее дети были пристегнуты. Фото: СОЦСЕТИ / УГИБДД по Свердловской области

В Каменске-Уральском сотрудники ГИБДД устанавливают подробности страшной трагедии, которая развернулась вечером 11 апреля на улице Алюминевой. В результате столкновения Ford Mondeo и Ford Orion погиб двухлетний малыш, мальчик вылетел через заднее стекло и упал на газон. Ребенок скончался в реанимации, не приходя в сознание.

Известно, что за рулем Ford Mondeo был 32-летний мужчина, его стаж – 6 лет. За это время он не привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Сам он утверждает, что допустил столкновение из-за того, что впереди идущая машина начала резко тормозить.

Водитель Ford Mondeo утверждает, что Анастасия резко затормозила и он не мог избежать столкновения. Фото: УГИБДД по Свердловской области

- Дети располагались на заднем пассажирском сидении, в детских удерживающих устройствах, соответствующих росту и весу детей, мама мальчиков утверждает, что все были пристегнуты ремнями безопасности, - отмечают в Госавтоинспекции.

За рулем Ford Orion была 26-летняя Анастасия Фишер, впереди с ней ехала 23-летняя сестра, а сзади расположились сыновья, младшему чуть больше. В разговоре с «КП» девушка опровергла версию второго участника аварии.

- Не было никакого экстренного торможения! – рассказывает мама погибшего ребенка. – Я перестраивалась в правый ряд, чтобы потом повернуть во двор. Показала поворотник. И тут удар сзади, нас понесло в дерево. У сестры сотрясение мозга, у младшего сына синяки. Планирую зафиксировать травмы.

От удара машину Анастасии отбросило в дерево. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В ГИБДД уже предположили, что, учитывая детали трагедии, ребенок все же не был пристегнут. Но Анастасия утверждает обратное.

- Мои дети были пристегнуты! Водитель Ford Mondeo сказал, что ехал со скоростью около 70 км/ч, но, я думаю, он мчался еще быстрее. Сын погиб от двойного удара, бустер не справился, - добавила Анастасия Фишер.

Напомним, что на трассе Ивдель - ХМАО в результате аварии погиб отец и две дочки.

ВАЖНО

Госавтоинспекция напоминает водителям о неукоснительном соблюдении Правил Дорожного движения, в том числе обязательном соблюдении дистанции до впереди идущих транспортных средств и бокового интервала, выборе скорости исходя из дорожных условий и технического состояния автомашины.

Детей в возрасте до 7 лет необходимо перевозить только в детских удерживающих устройствах, соответствующих росту и весу ребенка, и обязательно с использованием ремней безопасности.

Установка детского удерживающего устройства и размещение в нем ребенка должно осуществляться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации указанного устройства. При правильном размещении ребенка в автокресле обеспечивается неподвижность как самого детского удерживающего устройства, так и ребенка в нем, это минимизирует получение травм в случаях резкого торможения или столкновения.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51

WhatsApp: +7(912) 050-91-07

Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru