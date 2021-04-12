Машина с двумя детьми от удара улетела в дерево Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Каменске-Уральском, напротив дома №43 по улице Алюминиевой, накануне ночью произошла страшная авария, в которой погиб двухлетний малыш. В Ford Orion сзади влетел Ford Mondeo. Машину от удара отбросило в дерево, а ребенок вылетел из окна автомобиля.

- 32-летний водитель автомашины Ford Mondeo, двигаясь по улице Алюминиевой в направлении улицы Железнодорожной, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с впереди движущейся автомашиной Ford Orion, под управлением 26-летней женщины. После удара автомашина Ford Orion выехала за пределы проезжей части и наехала на препятствие в виде дерева, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Двухлетний мальчик от полученных травм спустя шесть часов скончался в реанимационном отделении, не приходя в сознание. С травмами госпитализировали и его маму. В машине помимо мамы с малышом, были еще пассажиры. На переднем сидении ехала сестра девушки - ее также доставили в больницу. А на заднем сидении находился еще один ребенок, которому еще нет и года - второй сын девушки. Он, к счастью, не пострадал.

Девушка утверждает, что мальчики находились в детских креслах и были пристегнуты, однако госавтоинпекторы сомневаются в правдивости ее слов.

- Судя по последствиям столкновения, в результате которого один из мальчиков вылетел из салона автомашины, можно предположить, что ребенок не был пристегнут ремнем безопасности, что говорит о нарушении ПДД при перевозке ребенка, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

32-летний водитель Ford Mondeo, который въехал в машину с детьми, объяснил сотрудникам полиции, что ехал по улице Алюминиевая в правом ряду за Ford Orion, который неожиданно начал притормаживать. Мужчина попытался остановить свой автомобиль, но столкновения избежать не удалось.

Сейчас сотрудниками полиции по факту ДТП проводится расследование. В отношении девушки - мамы погибшего малыша, завели административное производство по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ.