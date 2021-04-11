Дубль Погребняка принес «Уралу» ничью с московским «Динамо»

Фото: пресс-служба «Урал»

11 апреля футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга на выезде сыграл вничью с московским «Динамо». Встреча проходила в рамках 25 тура Тинькофф РПЛ.

Счет в первом тайме открыл нападающий гостей Павел Погребняк. На 43 минуте он сначала создал опасный момент для вратаря «Динамо», казалось, что Антон Шунин успел отбить этот мяч, однако Павел первым оказался на подборе и переиграл голкипера. На перерыв команды ушли с преимуществом «шмелей».

В начале второго тайма зищитник Иван Ордец сравнял счет, замкнув передачу от Константина Тюкавина. На 56 минуте уральцы получили шанс на выход вперед, полузащитник Себастиан Шиманьски получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Фото: пресс-служба «Урал»

Динамовцы играли уверенно даже вдесятером и постоянно прессинговали. На 71 минуте это принесло результат, полузащитник Арсен Захарян вывел свою команду вперед после удара по воротам из штрафной. Ассистентом вновь отличился Константин Тюкавин.

Через две минуты Павел Погребняк оформил дубль, он отправил мяч в ворота хозяев поля головой. Матч окончен со счетом 2:2.

После этой встречи «Урал» идет на 12 строчке в турнирной таблице, имея в активе 30 очков. Ближайшую игру «шмели» проведут на домашней арене против казанского «Рубина».