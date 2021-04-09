Оздоровительная кампания 2021 в Екатеринбурге: как записать ребенка в лагерь и купить путевку

Первая смена в детских лагерях и санаториях начнется с 1 июня
Фото: Алексей БУЛАТОВ
С 1 июня 2021 в Екатеринбурге и Свердловской области стартует традиционная оздоровительная кампания, на которую из регионального бюджета потратят 1,9 миллиарда рублей. Порядка 80% школьников этим летом по задумке властей отдохнут организованно, это 432 267 детей.
- У нас дети в прошлое лето как следует не отдохнули, всего две недели отдыхали. Год был достаточно сложно тяжелый, - говорит начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева.
Отдых организуют с учетом мер предосторожности
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В этом году наполняемость детских лагерей составил не 50%, как в 2020 году, а 75%. Заезд детей и взрослых будет осуществляться одновременно, при этом, во время смены дети из лагеря выехать не смогут.
Из мер предосторожности: как в прошлом году будет проводиться усиленная уборка помещений, обеззараживание рук и воздуха. Однако рассадка в столовой без соблюдения социальной дистанции в полтора метра.
- В Екатеринбурге в загородных лагерях мы планируем оздоровить в этом году около 23 тысяч детей. В санаториях и лагерях круглогодичного пребывания – порядка пяти тысяч детей. Традиционно порядка 150 детей школьников мы отправляем отдыхать на Черное море в рамках проекта «Поезд здоровья», - рассказывает начальник управления образования администрации Екатеринбурга Константин Шевченко.
В департаменте напомнили, как записать ребенка в детский лагерь в 2021 году, а также рассказали о сроках подачи заявлений на приобретение путевки.
Детей не будут выпускать из лагерей на протяжении смены
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Прием заявлений на предоставление путевок для летнего отдыха и оздоровления детей в 201 году:
1. В загородные лагеря: с 30 апреля по 9 мая - на все смены.
2. В городские лагеря: с 5 мая по 14 мая – на все смены.
3. В санатории: с 5 мая по 14 мая – на все периоды.
Есть три способа подачи заявлений:
1. Через портал Госуслуг
2. Через отделения Многофункциональных центров
3. Через Центры муниципальных услуг.