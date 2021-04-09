Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия9 апреля 2021 13:35

В Екатеринбурге завели уголовное дело на курсанта института МВД, который сбил двух пенсионерок

Рядовой полиции выехал на тротуар, под колеса попали две бабушки
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)
Парню грозит до 2 лет лишения свободы

Парню грозит до 2 лет лишения свободы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге один из лучших курсантов института МВД оказался под следствием. Речь идет о 21-летнем рядовом полиции, которого обвиняют в аварии с двумя пострадавшими, парню грозит до 2 лет колонии. Все произошло днем 20 октября, когда будущий следователь на своей «десятке» выехал от института в сторону дома. Путь лежал через стадион «Калининец», там и случилась авария.

Как курсант умудрился выехать на тротуар до сих пор не ясно. Под колеса отечественной легковушки попали две бабушки, одна из них едва не погибла. Известно, что рядовой играет в футбол за сборную института МВД. Спиртным не злоупотребляет, да в тот злополучный день сел за руль трезвым.

- Под колеса попали женщины 70 и 76 лет. Первая была доставлена с травмами в больницу № 36 с сотрясением головного мозга. Вторую отпустили домой на амбулаторное лечение. Водитель прошел тест на алкоголь на месте ДТП, - пояснил инсайдер «КП».

Следователи СКР возбудили дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью».

Получить комментарий от СУ СКР по Свердловской области на момент публикации не удалось.

ДТППроисшествия: ДТП