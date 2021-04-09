Парню грозит до 2 лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге один из лучших курсантов института МВД оказался под следствием. Речь идет о 21-летнем рядовом полиции, которого обвиняют в аварии с двумя пострадавшими, парню грозит до 2 лет колонии. Все произошло днем 20 октября, когда будущий следователь на своей «десятке» выехал от института в сторону дома. Путь лежал через стадион «Калининец», там и случилась авария.

Как курсант умудрился выехать на тротуар до сих пор не ясно. Под колеса отечественной легковушки попали две бабушки, одна из них едва не погибла. Известно, что рядовой играет в футбол за сборную института МВД. Спиртным не злоупотребляет, да в тот злополучный день сел за руль трезвым.

- Под колеса попали женщины 70 и 76 лет. Первая была доставлена с травмами в больницу № 36 с сотрясением головного мозга. Вторую отпустили домой на амбулаторное лечение. Водитель прошел тест на алкоголь на месте ДТП, - пояснил инсайдер «КП».

Следователи СКР возбудили дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью».

Получить комментарий от СУ СКР по Свердловской области на момент публикации не удалось.