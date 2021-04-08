Подросток выкладывал видеозаписи из квартиры, его ip-адрес также вычислили сыщики центра борьбы с экстремизмом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Серове задержали 16-летнего студента местного политехникума. Как рассказал «Комсомолке» информированный источник, в отношении юноши возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

Парень «заинтересовал» силовиков после того, как выложил экстремистские видео на фейковой странице во «ВКонтакте». На протяжении двух недель он публиковал ролики, в которых усмотрели побуждения к участию в деятельности радикальных исламистских организаций джихадистского направления.

- Молодой человек опубликовывал записи с такими названиями как «Кавказ - болезнь и исцеление», «Шахиды», «Не печальтесь мои братья», «Ложь о джихаде», «Они умирали за нас», - рассказал инсайдер «КП».

Расследованием уголовного дела занимается местный отдел СКР. Юноше грозит до пяти лет лишения свободы. До суда он будет под подпиской о невыезде.

Известно, что подросток выкладывал видеозаписи из квартиры, его ip-адрес также вычислили сыщики центра борьбы с экстремизмом. Несовершеннолетний не был ранее судим, и воспитывается в полной семье