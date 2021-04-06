Без Хрюши и Степашки: тетя Таня из «Спокойной ночи, малыши!» прочитает «Тотальный диктант-2021» в Екатеринбурге

Татьяна Веденеева также известна по ролям в советских и российских фильмах. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Те, кто в 70-80-е смотрел «Спокойной ночи, малыши!» смогут в грядущие выходные увидеть своего кумира. Нет, не Хрюшу и не Степашку, и не Каркушу, а… Татьяну Веденееву, которая была ведущей детской передачи, начиная с 1977 года. Многие до сих пор помнят ее, как тетю Таню, и 10 апреля она приедет в Екатеринбург, чтобы прочитать «Тотальный диктант - 2021» на главной уральской площадке акции – в Уральском федеральном университете.

- Для нас почетно выступать в роли главной городской площадки и принимать здесь Татьяну Вениаминовну, - отмечает Виктор Кокшаров, ректор УрФУ. - Мы благодарны Фонду святой Екатерины за поддержку. Университет много лет является давним партнером штаба акции: ежегодно наши филологи участвуют в организации диктанта и проверяют работы участников.

Татьяна Веденеева также была ведущей детских программ «В гостях у сказки» и «Будильник». В 90-е годы она переехала жить во Францию, а начале 2000-х вернулась в Россию и снова начала работать на телевидении. Также она снималась в кино. Ее, например, можно увидеть в советской комедии «Здравствуйте, я ваша тетя!». Из современных работ можно вспомнить ее работу над озвучкой Диснеевского мультфильма «Храбрая сердцем». В нем Татьяна Веденеева подарила свой голос королеве Элинор.